داستان "ساعت عشق هشت را نشان می دهد" در رشت بررسی شد

مدیر ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اثر به عنوان یکی از آثار فاخر داستانی با موضوع دفاع مقدس است که امسال در سیزدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس رتبه دوم کشور را کسب کرد.

اسماعیل محمدپور افزود: از این رو بازخوانی و بررسی این کتاب به منظور آشنایی نسل جدید داستان نویسان گیلانی با جهان بینی حاکم بر اثر بسیار مهم است.

وی ادامه داد: در جلسه نقد و بررسی کتاب " ساعت عشق هشت را نشان می دهد " عباس مهری آتیه از شاعران و پژوهشگران استانی پیرامون روابط ساختاری، دورنمایه و سایرعناصر درونی و بیرونی داستانهای این مجموعه به ایراد سخن پرداخت.

این جلسه به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و حوزه هنری گیلان برگزار شد.