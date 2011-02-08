720 میلیارد ریال برای بازسازی امامزاده های کشور هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حسن ربیعی دوشنبه شب در مراسم تجلیل از رسانه های برتر و خبرنگاران استان قزوین گفت: اعتبارات بازسازی و مرمت اماکن دینی و مذهبی و امامزاده ها از محل نذورات، اعتبارات دولتی و کمک واقفان تامین شده است.

وی افزود: بیش از 127 هزار موقوفه و حدود هشت هزار و 500 بقعه و امامزاده در کشور وجود دارد که محلی امن و توام با آرامش معنوی برای مردم بشمار می رود که موجب تقویت اعتماد به نفس، خودباوری و انگیزه زندگی می شود.

ربیعی افزود: در حال حاضر بیش از 60 هزار مسجد و هشت هزار حسینیه و مهدیه در کشور داریم و 15 شهر نیز تمام یا بخشی از محدوده تا حدود 60 درصد آن موقوفه است.

وی تصریح کرد: یک سوم کشور موقوفه است ولی اسناد وقفی به صورت کامل وجود ندارد که سازمان اوقاف و امور خیریه با فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تلاش می کند ضمن ساماندهی این امور به نهادینه کردن این فرهنگ هم کمک کند.

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امورخیریه کشور خاطرنشان کرد: بیش از 500 بیمارستان در کشور وقفی است و صدها دارالایتام تحت سرپرستی سازمان اوقاف اداره می شود.

ربیعی افزود: بسیاری از دانشمندان وامدار وقف هستند و افرادی چون فارابی، ابن سینا، دست پرورده مدارس وقفی بشمار می روند.

وی به فعالیتهای اقتصادی در بخش موقوفات هم اشاره کرد و اظهار داشت: در شهر مشهد تولید 20 میلیون لیتر شیر پاستوریزه که بخش مهمی از نیاز داخلی است در موقوفات تامین می شود و بخش اعظم خودروسازی اصفهان هم وقفی است.

ربیعی اضافه کرد: کمتر از پنج درصد درآمد موقوفات توسط مردم پرداخت می شود که اگر این پرداختها به روز باشد می توان درآمدهای قابل توجهی معادل فروش نفت از این بخش را کسب و در امور خیریه و نیات واقفان و امور فرهنگی هزینه کرد.

وی نقش رسانه ها را در نهادینه شدن و ترویج فرهنگ وقف ضروری خواند و تصریح کرد: با برگزاری سه کارگاه آموزشی در زمینه وقف و جشنواره وقف و رسانه در سال 90 بدنبال فرهنگ سازی حتی در سنین پائین از دبستان با نشر آموزه های وقفی در کتب درسی هستیم تا در درازمدت به اهداف تعیین شده دست یابیم.

حجت الاسلام انصاری مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین هم گفت: تعداد واقفان استان در سال 88 فقط 10 نفر و تعداد موقوفات سه مورد بود که این میزان در سال جاری به 11 واقف با شناسایی 161 موقوفه جدید رسیده است.

وی حل مشکلات مردم در زمینهای وقفی و امور مشاعی را از برنامه های این اداره کل ذکر کرد و افزود: در شهر صنعتی البرز برای حل مشکلات وقفی مردم با تشکیل سند اجاره توسط سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به صدور سند شش دانگ برای اعیان نشینی اقدام شده و خسارات ناشی از مشکلات هم به مردم پرداخت شده است.