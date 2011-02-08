تنها 21 هزار روستایی گلستان بیمه شدند

سید مجید موسویان درگفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در استان مایلیم هر 120هزار خانواری که مشمول صندوق هستند خودشان را بیمه کنند.

وی اظهار داشت: انتظار داریم با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها که دولت مبالغی را به عنوان یارانه به حساب مردم واریز می کند، نسبت به بیمه کردن اقدام کنند.

موسویان افزود: در حال حاضر 136 خانوار در استان مستمری بگیر این صندوق هستند که بصورت متوسط سالانه 1.5 میلیون تومان دریافت می کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان کشور بیان داشت: این درحالیست که متوسط آورده این افراد 250 هزار تومان بوده است.

وی اظهار داشت: ی با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعداد بیشتری از روستاییان و عشایر به عضویت این صندوق در آمدند، گفت: در دو ماهه گذشته بیش از 30 هزار خانوار عضو صندوق شدند.