نبرد شاگرد و استاد برای دوم شدن/ فولاد در آستانه پنجمین قهرمانی

به گزارش خرنگار مهر، با تصمیم فدراسیون کاراته و براساس آیین نامه سازمان لیگ، هفته پایانی رقابت‌های سوپر لیگ این رشته ورزشی روز پنجشنبه در شهری بی‌طرف یعنی زنجان برگزار می شود. در جدول رده بندی این رقابت‌ها دو تیم فولاد سپاهان و مناطق نفت خیز جنوب با 30 امتیاز و برحسب تفاضل برد انفرادی متفاوت، مکان‌های اول و دوم جدول را در اختیار دارند.

فولاد سپاهان که در چهار سال گذشته با هدایت مرحوم شاطرزاده قهرمانی این مسابقات را کسب کرده بود، به دلیل فاصله مناسب در بردهای انفرادی نسبت به نفت خیال آسوده‌تری برای کسب عنوان قهرمانی دارد. این تیم دو بازی با هرمزگان و صدرا پیش رو دارد که کسب شش امتیاز این دو دیدار موجب تکرار قهرمانی اصفهانی‌ها خواهد شد.

نفتی‌ها که به دلیل غیبت برابر دانشگاه آزاد سه امتیاز مهم را از دست دادند، در هفته پایانی بیش از گذشته قدر آن سه امتیاز را که می توانست این تیم را بعد از سال‌ها به قهرمانی برساند، می داند. شاگردان علی کتیرایی حتی برای نایب قهرمانی هم دچار مشکل هستند.

دیدار حساس نفت و مقاومت تقابل شاگرد و استاد است. مقاومت با هدایت دباغیان و استفاده از تعدادی کاراته‌کای جوان نتایج خوبی گرفته و اکنون تیم سوم جدول است و با برتری مقابل تیم شاگرد خود می تواند عنوان نایب قهرمانی را تصاحب کند. دو تیم در بخش کومیته تقریبا نفرات همطرازی دارند و آنچه تعیین کننده خواهد بود، کاتاروهای آنها هستند. هر تیم در بخش کاتا بهتر نتیجه بگیرد می تواند برنده تاتامی را ترک کند.

- برنامه کامل دیدارهای هفته پایانی سوپر لیگ کاراته به شرح زیر است:

مرحله اول:

* فولاد مبارکه سپاهان - صنعت برق هرمزگان

* دانشگاه آزاد علی‌آباد کتول - مناطق نفت خیز جنوب

* باشگاه صدرای زیرآب - دانشگاه آزاد اسلامی

* باشگاه مقاومت - ارژن فارس

مرحله دوم:

* دانشگاه آزاد علی‌آباد کتول - صنعت برق هرمزگان

* باشگاه صدرای زیرآب - فولاد مبارکه سپاهان

* باشگاه مقاومت - مناطق نفت خیز جنوب

* ارژن فارس - دانشگاه آزاد اسلامی

- جدول رده بندی سوپر لیگ کاراته به شرح زیر است:

1- فولاد مبارکه سپاهان 30 امتیاز تیمی و 219 امتیاز انفرادی

2- مناطق نفت خیز جنوب 30 امتیاز تیمی و 193 امتیاز انفرادی

3- باشگاه مقاومت 24 امتیاز تیمی و 187 امتیاز انفرادی

4- ارژن فارس 21 امتیاز تیمی و 161 امتیاز انفرادی

5- دانشگاه آزاد اسلامی 18 امتیاز تیمی و 178 امتیاز انفرادی