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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۵

آثار یک زوج نویسنده در نشست "نقد آموت" بررسی می‌شود

آثار یک زوج نویسنده در نشست "نقد آموت" بررسی می‌شود

دو مجموعه داستان"از خواب می‌ترسیم" از هادی خورشاهیان و "به چیزی دست نزن"نوشته لیلا عباسعلی زاده در دومین نشست"نقد آموت" پنجشنبه 21 بهمن نقدو بررسی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست نقد آموت با حضور این زوج نویسنده و منتقدان بلقیس سلیمانی نویسنده و منتقد ادبی و محمد اسماعیل حاجی علیان نویسنده و استاد دانشگاه برگزار خواهد شد.

مجموعه داستان "از خواب می ترسیم" در 110 صفحه به قیمت 2000 تومان و مجموعه داستان "به چیزی دست نزن" در 94 صفحه به قیمت 2000 تومان به تازگی توسط نشر آموت منتشر شده است.

نشست نقد و بررسی این دو مجموعه داستان از ساعت 16 تا 18 در دفتر نشر آموت واقع در خیابان کریمخان، نبش ایرانشهر، پلاک 170(178 قدیم )، طبقه دوم برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1248505

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