به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست نقد آموت با حضور این زوج نویسنده و منتقدان بلقیس سلیمانی نویسنده و منتقد ادبی و محمد اسماعیل حاجی علیان نویسنده و استاد دانشگاه برگزار خواهد شد.

مجموعه داستان "از خواب می ترسیم" در 110 صفحه به قیمت 2000 تومان و مجموعه داستان "به چیزی دست نزن" در 94 صفحه به قیمت 2000 تومان به تازگی توسط نشر آموت منتشر شده است.

نشست نقد و بررسی این دو مجموعه داستان از ساعت 16 تا 18 در دفتر نشر آموت واقع در خیابان کریمخان، نبش ایرانشهر، پلاک 170(178 قدیم )، طبقه دوم برگزار می‌شود.

