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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۱

کتاب "مازندران در عصر وحشت " رونمایی شد

کتاب "مازندران در عصر وحشت " رونمایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: کتاب مازندران در عصر وحشت، در حاشیه دومین روز نمایشگاه کتاب مازندران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عنایتی، نویسنده این کتاب شامگاه دوشنبه در مراسم رونمایی از این کتاب اظهار داشت: این کتاب به تاریخ مازندران در دوره های افشاریه و زندیه اشاره دارد.

وی با بیان اینکه کتاب در چهار فصل به رشته تحریر درآمده یادآور شد: اوضاع ایران از سال 1135 تا 1210 هجری قمری، مازندران از سقوط صفویه تا پایان حکومت نادرشاه ، مازندران در عصر کریم خان زند و جانشینانش و جامعه و حکومت مازندران در دوره های افشاریه و زندیه چهار فصل این کتاب هستند.

وی که معلم تاریخ در دوره راهنمایی است خاطرنشان کرد: کار پژوهشی این کتاب حدود دو سال به طول انجامیده است.

عنایتی با اشاره به اینکه کمبود منابع و در درسترس نبودن آن از مهم ترین مشلات بر سر راه تحقیق و پژوهش است گفت: در تهیه منابع و اسناد با مشکلات فراوانی مواجه بودم و بارها به کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس و دانشگاه های تهران مراجعه کرده و اسناد مورد نظر را با هزینه شخصی تهیه کرده ام.

کتاب " مازندران در عصر وحشت" توسط انتشارات شلفین در هزار نسخه منتشر شده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: سرزمین کهن ایران در طول تاریخ چند هزار ساله خود، روزگار پرفراز و نشیبی را پشت سر نهاده است.

یکی از دوره های پرحادثه و موثر در آینده ایران، دوره کوتاه مدت ولی حادثه بار افشاریه و زندیه است دوره ای که شورش های متوالی و تجاوز بیگانگان به ایران سبب ناآرامی و بی ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده  و موجب کند شدن روال تمدن و فرهنگ ایرانی گشته و دلیل عقب ماندگی ایران مقارن پیشرفت اروپائیان است.

کد مطلب 1248506

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