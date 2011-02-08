کتاب "مازندران در عصر وحشت " رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عنایتی، نویسنده این کتاب شامگاه دوشنبه در مراسم رونمایی از این کتاب اظهار داشت: این کتاب به تاریخ مازندران در دوره های افشاریه و زندیه اشاره دارد.

وی با بیان اینکه کتاب در چهار فصل به رشته تحریر درآمده یادآور شد: اوضاع ایران از سال 1135 تا 1210 هجری قمری، مازندران از سقوط صفویه تا پایان حکومت نادرشاه ، مازندران در عصر کریم خان زند و جانشینانش و جامعه و حکومت مازندران در دوره های افشاریه و زندیه چهار فصل این کتاب هستند.

وی که معلم تاریخ در دوره راهنمایی است خاطرنشان کرد: کار پژوهشی این کتاب حدود دو سال به طول انجامیده است.

عنایتی با اشاره به اینکه کمبود منابع و در درسترس نبودن آن از مهم ترین مشلات بر سر راه تحقیق و پژوهش است گفت: در تهیه منابع و اسناد با مشکلات فراوانی مواجه بودم و بارها به کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس و دانشگاه های تهران مراجعه کرده و اسناد مورد نظر را با هزینه شخصی تهیه کرده ام.

کتاب " مازندران در عصر وحشت" توسط انتشارات شلفین در هزار نسخه منتشر شده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: سرزمین کهن ایران در طول تاریخ چند هزار ساله خود، روزگار پرفراز و نشیبی را پشت سر نهاده است.

یکی از دوره های پرحادثه و موثر در آینده ایران، دوره کوتاه مدت ولی حادثه بار افشاریه و زندیه است دوره ای که شورش های متوالی و تجاوز بیگانگان به ایران سبب ناآرامی و بی ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده و موجب کند شدن روال تمدن و فرهنگ ایرانی گشته و دلیل عقب ماندگی ایران مقارن پیشرفت اروپائیان است.