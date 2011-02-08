143 میلیارد ریال در منطقه آزاد انزلی سرمایه گذاری شد

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه های که از سوی این سازمان در دهه مبارک فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد، اظهار داشت: افتتاح رسمی پروژه چهارخطه حسن رود به زیباکنار با اعتباری افزون بر140 میلیارد ریال، بهره برداری از ساخت مسجد فشتکه با 920 میلیون ریال اعتبار، افتتاح مجموعه سرویس های رفاهی- بهداشتی طرح ساحلی منطقه آزاد انزلی با اعتباریک میلیارد و 250 میلیون ریال و آغاز به کار مجموعه باسکول درب خروج گمرک سازمان با اعتباری در حدود 900 میلیون ریال از جمله پروژه ها هستند.

وی با بیان اینکه این پروژه ها از محل اعتبارات داخلی سازمان منطقه آزاد انزلی هزینه شده است، افزود: برپایی نمایشگاه کتاب، عکس یادمان پیروزی انقلاب در مجتمع ونوس، برگزاری مسابقه های نقاشی، مقاله نویسی با موضوع انقلاب اسلامی و مسابقات ورزشی میان دانش آموزان مدارس محدوده این منطقه از دیگر برنامه های فرهنگی ورزشی سازمان منطقه آزاد انزلی در این ایام را تشکیل می دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اجرای برنامه میعاد با شهداء با حضور اعضاء شورای معاونان و مدیران سازمان در مزار شهداء روستاهای محدوده منطقه و برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی را از دیگر برنامه های این سازمان اعلام کرد و گفت: تهیه و توزیع ویژه نامه انقلاب اسلامی و بروشورهای اطلاع رسانی پروژه های عمرانی - زیرساختی به اتمام رسیده و در حال اجراء سازمان و خدمات ارائه شده از سوی منطقه آزاد انزلی به روستاهای محدوده منطقه و توزیع بسته های فرهنگی، عقیدتی، نصب بنرهای تبریک این ایام و حضور مدیران و پرسنل سازمان در مراسم راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن ماه در سطح استان از دیگر بخش های برنامه های سال جاری این منطقه برای نکوداشت دهه مبارک فجر منطقه آزاد انزلی است.

وی همچنین منطقه آزاد انزلی را یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در استان گیلان عنوان و تصریح کرد: تلاش و همت مضاعف به منظور تحقق پروژه ایران 1404 و اجرای اهداف چهارگانه دولت خدمتگذار مهمترین اولویت برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت سازمان منطقه آزاد انزلی را تشکیل می دهد.

بهمنی در ادامه با بیان اینکه مناطق آزاد نقش بسزایی در توسعه اقتصادی - تجاری هر کشور ایفا می کنند، یادآورشد: منطقه آزاد انزلی مهمترین حلقه تکمیل و سرعت بخش روند توسعه گیلان است که با توجه به جایگاه ممتاز این منطقه در کریدور شمال جنوب، مزایا و معافیتهای قانونی برای سرمایه گذاران افق بسیار روشنی را پیش روی اشتغال مولد، توسعه تجارت، صنعت و ترانزیت استان و کشور ایجاد کرده است.