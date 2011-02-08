دو انتصاب در دانشگاه گیلان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان " اکبر خداپرست حقی " استاد گروه نساجی به سمت سرپرستی دانشکده فنی این دانشگاه منصوب شد، پیش از این " نیما امانی فر " دانشیار گروه مهندسی مکانیک رئیس دانشکده فنی دانشگاه گیلان بود.

همچنین " عبدالله حاتم زاده " رئیس دانشگاه گیلان طی حکمی حجت الاسلام " علی کریمیان " عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی را به سرپرستی معاونت فرهنگی اجتماعی این دانشگاه منصوب کرد.

با توجه به سیاست های فرهنگی دولت دهم و برنامه دانشگاه برای توسعه مسائل فرهنگی، معاونت فرهنگی و اجتماعی در این دانشگاه ایجاد شد.

این حوزه معاونت که مأموریت های گسترده ای در زمینه ارتقای مسائل فرهنگی دارد، علاوه بر پوشش وظایف فرهنگی که قبلا در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی صورت می گرفت، وظایف و مأموریت های تعریف شده جدیدی در سایر بخش های دانشگاه و بخش دانشگاهی استان برعهده دارد.

کریمیان دارای مدرک دکتری در رشته مبانی نظری اسلام از موسسه آموزشی امام خمینی (ره ) است، وی عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان است و تألیفات متعددی همچون کتابهای اسوة حسنه، اعتدال (مجموعه از چشم انداز امام علی (ع)، عروج عاطفه، علم اخلاق، خودباوری، درآمدی بر تاریخ فلسفه غرب، عشق در سه مکتب ( مشاء، اشراق و حکمت متعالیه) و از سقط تا سقوط دارد.