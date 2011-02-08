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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۰

سعید الهی قائم مقام اجرایی جشنواره فیلم پلیس شد

سعید الهی قائم مقام اجرایی جشنواره فیلم پلیس شد

سعید الهی طی حکمی به عنوان قائم مقام اجرایی جشنواره فیلم پلیس منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جناب‌عالی در مدیریت بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری کشور، به موجب این حکم، به عنوان قائم مقام اجرایی چهارمین جشنواره فیلم پلیس منصوب می‌شوید.

علی سلطانی در این حکم همکاری و تعامل با ناجا را مورد تاکید قرار داده و آورده است: «انتظار می‌رود با تشکیل کمیته‌های محوله اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق، منطبق بر ضوابط و مقررات درون سازمانی،‌ نسبت به انجام ماموریت‌های محوله در طول برگزاری چهارمین جشنواره فیلم پلیس اقدام کنید.

سعید الهی دانش‌آموخته سینما و کارشناس ارتباطات است. وی که تجربه برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی و هنری را دارد، راه‌اندازی سینماتک تهران، معاونت فرهنگی برخی از مراکز و نهادهای مرتبط با نیروی انتظامی و شهرداری تهران و... را در کارنامه فرهنگی خود دارد.

سعید الهی مشاور مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است. وی قائم مقام اجرایی سومین دوره جشنواره فیلم پلیس بود.

کد مطلب 1248512

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