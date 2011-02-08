سعید الهی قائم مقام اجرایی جشنواره فیلم پلیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جنابعالی در مدیریت بخشهای مختلف فرهنگی و هنری کشور، به موجب این حکم، به عنوان قائم مقام اجرایی چهارمین جشنواره فیلم پلیس منصوب میشوید.
علی سلطانی در این حکم همکاری و تعامل با ناجا را مورد تاکید قرار داده و آورده است: «انتظار میرود با تشکیل کمیتههای محوله اجرایی و برنامهریزی دقیق، منطبق بر ضوابط و مقررات درون سازمانی، نسبت به انجام ماموریتهای محوله در طول برگزاری چهارمین جشنواره فیلم پلیس اقدام کنید.
سعید الهی دانشآموخته سینما و کارشناس ارتباطات است. وی که تجربه برگزاری جشنوارههای مختلف فرهنگی و هنری را دارد، راهاندازی سینماتک تهران، معاونت فرهنگی برخی از مراکز و نهادهای مرتبط با نیروی انتظامی و شهرداری تهران و... را در کارنامه فرهنگی خود دارد.
سعید الهی مشاور مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است. وی قائم مقام اجرایی سومین دوره جشنواره فیلم پلیس بود.
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