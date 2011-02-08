حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تاکنون سه چهارم استانهای کشور یادواره شهدای روحانی را برگزار کرده اند و در این مدت شهدای روحانی این استانهای به شکلی مناسب شناسایی شده اند.

وی با اشاره به اینکه برخی استانهایی که تاکنون موفق به برگزاری یادواره شهدای روحانی نشده اند به سبب مشکلات جغرافیایی و آب و هوایی بوده است، گفت: سایر استانهای باقیمانده یادواره شهدای روحانی خود را در سال آینده برگزار می کنند.



ذوالنور تصریح کرد: طبق آمار بنیاد شهید دو هزار و 766 شهید روحانی در کشور شناسایی شده بود اما با برگزاری یادواره شهدای روحانی این آمار به چهار هزار و 500 شهید روحانی افزایش یافته است.



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: علت اصلی تغییر آمار شهدای روحانی، عدم استفاده از نام و نشان روحانیون توسط این شهدای گرانقدر بوده است که در قالب کاروانهای بسیجی به جبهه‌های جنگ اعزام می‌شدند.



وی از انجام مقدمات کنگره سراسری شهدای طلبه و روحانی کشور خبر داد و گفت: این کنگره فروردین سال 1391 به صورت هماهنگ و سراسری در استانهای قم، تهران و مشهد برگزار خواهد شد.



حجت الاسلام ذوالنور به دلایل انتخاب این سه استان پرداخت و افزود: قم به سبب تمرکز حوزه علمیه، تهران به سبب پایتخت بودن نظام اسلامی و سهولت در برقراری ارتباطات مورد نیاز و مشهد نیز به سبب ضرورت حضور خانواده های شهدای روحانی برای کسب فیض از محضر امام رضا(ع)، برای برگزاری این کنگره انتخاب شده اند.



وی با بیان اینکه خوزستان از نخستین استانها از لحاظ تعداد شهید روحانی است، ابراز داشت: با توجه به گستردگی جغرافیایی خوزستان، جمع آوری آثار شهدای روحانی و سرکشی به خانواده های آنان بسیار مشکل و سنگین است از این رو با همکاری و مشارکت نهادهای مختلف و مسئولان استان این یادواره بسیار خوب برگزار شد.