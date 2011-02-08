به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سایت اندینا، این نویسنده که به تازگی عنوان نجیب‌زادگی مارکی را از پادشاه اسپانیا دریافت کرده است برای ایراد سخنرانی در جشنواره شعر اسپانیا که از 9 تا 13 ماه مه (19 تا 23 اردیبهشت 1390) در شهر گرانادا برپا می‌شود حضور خواهد یافت.

جلسه سخنرانی او در روز 10 مه (20 اردیبهشت) در سالن مانوئل د فالا برگزار می‌شود و در این جلسه وی درباره رابطه‌اش با ادبیات و شعر سخن خواهد گفت.

هرتا مولر و درک والکات از دیگر دعوت شدگان به این جشنواره هستند.

همچنین در جشنواره شعر اسپانیا روز 12 مه (22 اردیبهشت) جایزه "فدریکو گارسیا لورکا" به شاعر اهل مالگا، ماریا ویکتوریا اتنسیا اهدا می‌شود.

ماریو بارگاس یوسا با نام کامل "جرج ماریو پدرو بارگاس یوسا" زاده 28 مارس 1936 نویسنده‌ و متفکر اهل پرو و یکی از برترین رمان‌نویسهای معاصر آمریکای جنوبی است.

از آثار وی که به فارسی ترجمه شده می‌توان به این کتابهای اشاره کرد: سردسته‌ها 1959 (ترجمه آرش سرکوهی، انتشارات چشمه، سالهای سگی 1966 (ترجمه احمد گلشیری، انتشارات نگاه)، گفتگو در کاتدرال 1975 (ترجمه عبدالله کوثری، نشر لوح فکر)، جنگ آخرالزمان 1984 (ترجمه عبدالله کوثری، انتشارات آگاه)، مرگ در آند 1996 (ترجمه عبدالله کوثری، انتشارات آگاه)، سور بُز 2002 (ترجمه عبدالله کوثری، نشر علم)، چرا ادبیات؟ (ترجمه عبدالله کوثری، نشر لوح فکر)، چه کسی پالمینو مولرو را کشت (ترجمه احمد گلشیری،انتشارات نگاه).