مجلس در بررسیهای خود طبق قانون عمل می کند/ مجمع از ارکان نظام است

سید احمد آوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول با اشاره به نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در آن از برخی تصمیمات مجلس در ارجاع برخی موضوعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده بود، گفت: ما باید به رئیس جمهور متذکر شویم که قانون اساسی همه چیز را مشخص کرده است.

نماینده دزفول با اظهار اینکه اگر معیار را قانون اساسی بگذاریم حدود و اختیارات هر یک از قوای سه گانه مشخص شده است، افزود: مجلس در بررسی هر طرح و لایحه ای طبق قانون عمل می کند و اگر احیانا مصوبه ای تصویب شد که مغایر شرع و قانون اساسی بود، شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و به مجلس بر می گرداند.



وی با بیان اینکه همواره سعی مجلس شورای اسلامی این است که نظر شورای نگهبان را تامین کند، افزود: اگر نمایندگان مجلس بنا به مصلحتی بر مصوبه خود اصرار کنند آن مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.



آوایی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان توسط امام راحل تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: حضرت امام(ره) مجمع را به این دلیل تشکیل دادند که در مواردی که شورای نگهبان و مجلس بر نظر خود اصرار کردند، بن بستی در کشور به وجود نیاید.



وی تصریح کرد: بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به وظیفه خودش عمل می کند و جای هیچ اعتراضی وجود ندارد.



عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اعلام اینکه طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ارکان نظام است و خارج از دایره نظام نیست، افزود: با توجه به اینکه اعضای مجمع با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند، بنابراین اگر حرکتی از سوی مجمع انجام شود که خلاف قانون باشد، خود مقام معظم رهبری به آنها تذکر می دهند و در این راستا برخورد رئیس جمهور هیچ توجیه قانونی ندارد.





آوایی با تاکید بر پایبندی به اجرای قانون و نظر ولی فقیه در اداره کشور، خاطرنشان کرد: اگر همه مسئولان در اداره کشور طبق قانون اساسی عمل کرده و نظر رهبرمعظم انقلاب را ملاک قرار دهند هیچ مشکلی برای اداره کشور به وجود نمی آید.