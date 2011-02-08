فعالیتهای قرآنی به سازمان تبلیغات واگذار شود

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: نظامهای با سابقه مبارزات طولانی به علت وابستگی به غربیان موفق نبودند اما نظام اسلامی ایران با داشتن رهبری معنوی موفق به خلق جمهوی اسلامی شد.

وی با بیان اینکه رمز اصلی موفقیت نظام اسلامی‌ ایران وجود رهبری و ولایت فقیه بود، خاطرنشان کرد: نظام اسلامی ایران، بدون اتکا به نظامهای شرقی و غربی تنها یک قدرت را دید و آن نیز قدرت خداوند بود این رمز پیروزی انقلاب بوده است.



معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌ کل تبلیغات اسلامی خوزستان، یادآور شد: عامل دوم پیروزی انقلاب اسلامی تبعیت مردم از رهبری امام خمینی (ره) و پیروی امام خمینی (ره) از قرآن‌کریم بود، پیروی از دین اسلام و قرآن کریم عامل سعادت و رستگاری مسلمانان است.



وی با بیان اینکه تمسک به قرآن کریم نظام اسلامی را در برابر فتنه ها ایمن کرده است، تصریح کرد: تمسک به قرآن کریم، جامعه و نظام را در برابر فتنه های بزرگ در امان نگه داشته است.



حجت الاسلام سروستانی با بیان اینکه آنچه امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه تبعیت از قرآن کریم به آن دست یافته غیرقابل مقایسه با گذشته است، ادامه داد: در قبل از نظام مقدس جمهوری اسلامی قرآن وجود داشته ولی با پیروزی انقلاب اسلامی رویکردها و برنامه ریزی های خاصی در عرصه توجه به قرآن کریم صورت گرفته است.



وی با تاکید بر اینکه باید فعالیتهای قرآنی را به مؤسسه های قرآنی زیر نظر این اداره واگذار کرد تا بتوان هدفی مشخص با برنامه ریزی دقیق و نتیجه مطلوبی همچون برنامه های محرم و مناسبتهای دینی گرفت، ابراز داشت: موسسات قرآن باید از امکانات اولیه برای اجرای برنامه های آموزشی برخوردار باشند و دارالقرآن تبلیغات اسلامی نیز در مقاطع مختلف پشتیبانی لازم را در قالب خرید لوازم و امکانات آموزشی به عمل می آورد.