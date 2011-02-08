بار مصرفی شبکه برق اهواز 5.4 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، یدالله حضرتی از همراهی مردم در صرفه جویی مصرف برق بعد از قانون هدفمندی یارانه ها خبرداد و گفت: با اجرای این قانون استفاده از راهکارهای مدیریت مصرف برق در بخشهای خانگی، تجاری، اداری و ... یک ضرورت شناخته شده تا بتوان با حفظ سطح رفاه زندگی میزان مصرف برق را کاهش داد.

وی افزود: در همین راستا شهروندان اهوازی با رعایت مدیریت مصرف برق موجب کاهش بار مصرفی شبکه برق اهواز به میزان 5.4 درصد شدند به گونه‌ای که میزان بار مصرفی شبکه برق اهواز در دی ماه سال جاری به طور متوسط 32 مگاوات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.



حضرتی یکی از دلایل کاهش بار مصرفی شبکه اهواز را ساماندهی شبکه برق دانست و گفت: اجرای طرح های ساماندهی شبکه برق در 42 منطقه شهرستان اهواز در سالهای اخیر و جمع آوری انشعابات غیرمجاز برق ضمن کاهش تلفات انرژی و کاهش خاموشی های شبکه موجب نهادینه شدن فرهنگ بهینه مصرف در این مناطق شده به گونه ای که میزان بار شبکه اهواز در دی ماه سال جاری با متوسط دمای 17 درجه سانتی گراد به میزان 123 مگاوات نسبت به مدت مشابه سال 87 با همین متوسط دمای هوا کاهش یافته است.



وی خاطرنشان کرد: این تغییرات نشان دهنده رعایت اصول مدیریت مصرف برق به ویژه عدم استفاده از تجهیزات گرمایشی نظیر بخاری برقی، آبگرمکن برقی و ... در مناطق شهری و روستایی است.