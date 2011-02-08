۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۲

"الجزایر" منتشر شد

کتاب "الجزایر" از مجموعه "جهان‌ ما" نوشته فاطمه امیرخانی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه جهان ما شامل کتابهایی است که به طور مختصر اما کاربردی و مفید به معرفی کشورهای جهان می‌پردازد. هر کدام از کتابهای این مجموعه افزون بر آنکه می‌تواند منبعی روزآمد و کامل برای تحقیق و مطالعه درباره یک کشور باشد به‌عنوان یک راهنمای دستی در مسافرت نیز قابل استفاده است.

در کتاب "الجزایر" ضمن بررسی سرزمین و اقلیم این کشور به مسائل دیگر همچون سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر و همچنین زندگی و مردم پرداخته می‌شود.

در این کتاب می‌خوانیم: سوغات الجزایر، صنایع دستی، قالیچه‌های بسیار زیبا، چرم‌دوزیهای بی‌نظیر و رنگارنگ، لباسهای محلی و جواهرات افریقایی است. فرشهای بربرها که به‌ طور زیبایی تزئین شده و از صحرا می‌آید و کوزه‌های سفالین با سبکهای سنتی قدیم از جمله صنایع ساخت دست الجزایریهاست که مورد توجه توریستهاست.

بخش سفر و گردشگری از دیگر قسمتهای خواندنی این کتاب محسوب می‌شود که می‌تواند برای مسافران و گردشگران به این کشور مفید باشد.

کتاب "الجزایر" با شمارگان 3000 نسخه در 141 صفحه از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به موسسه انتشاراتی امیرکبیر منتشر شده است.
 

