زنجان میزبان مسابقات لیگهای کاراته کشور شد

حسن روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: 20 تیم برتر لیگ آینده سازان و سوپرلیگ کشور برای مشخص شدن نتایج پایانی رقابت سختی با هم خواهند کرد.

وی با بیان اینکه از هفته ها قبل پیش بینی شده بود که مرحله آخر سوپرلیگ، لیگ آینده سازان و دسته یک کاراته به میزبانی زنجان انجام شود که تا چند روز پیش این تصمیم در آستانه تغییر قرار گرفت، اظهار داشت: به پیشنهاد باشگاه مقاومت قرار شد که این مسابقات به تهران منتقل شود که به دلیل هماهنگی های صورت گرفته با مسئولان و باشگاه گاز زنجان، برنامه قبلی به قوت خود باقی ماند و فدراسیون با پیشنهاد باشگاه مقاومت و برگزاری هفته آخر سوپرلیگ در تهران موافقت نکرد تا این مسابقات در زنجان صورت گیرد.

روحانی افزود: در همین راستا هفته آخر لیگ دسته یک مردان به همراه هفته پایانی دور برگشت لیگ آینده سازان چهارشنبه و هفته آخر سوپرلیگ پنجشنبه به میزبانی زنجان انجام می شود.

کارشناس امور ورزش شرکت گاز استان زنجان همچنین از حضور رئیس امور ورزش و تربیت بدنی و اعضای شورای ورزش شرکت ملی گاز ایران در مراسم اختتامیه مسابقات لیگ آینده سازان و سوپرلیگ کشور برای اعطای جوایز به تیم ها و نفرات برتر و افتتاح سالن پیشرفته بدنسازی باشگاه گاز زنجان خبر داد.

روحانی یادآور شد: تیم گاز زنجان که تا کنون پیشتاز این رقابت ها بوده است در هفته چهارم و پایانی لیگ آینده سازان کشور با آذربایجان غربی و خراسان شمالی رقابت خواهد کرد.

