همه پاسخهای دانشجو به منتقدانش/ مصوبات موجود در زمینه تفکیک جنسیتی

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو دوشبه شب در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع مدیران و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی، انقلاب در دنیا را در سه گروه انقلاب اقتصادی، انقلاب سیاسی و انقلاب معنوی و اعتقادی بررسی کرد و گفت: هر چند ماهیت و خمیرمایه انقلاب اسلامی ایران، معنوی و اعتقادی بود اما یک بعدی و یک عاملی نبود بلکه عوامل اقتصادی و سیاسی نیز در آن بودند. در رژیم گذشته، مردم از حرکت به سمت متضاد آرمانهای اعتقادی‌شان ناراحت شدند لذا فضا فضای انقلابی شد.

این استاد دانشگاه در تبئین نقش رهبری جامعه در حفظ ارزشهای انقلاب گفت: پس از انقلاب عده ای موج سواری می کنند و مسیر انقلاب را منحرف می کنند، انقلاب را می دزدند، انقلاب را ربایش می کنند. اینجاست که رهبری به عنوان مولفه بسیار بسیار مهم برای انقلاب، انسجام و وحدت می دهد و اجازه ربایش انقلاب را نمی دهد، اجازه اینکه دشمن از مسیر دیگری وارد شود و موج سواری کند و بخواهد انقلاب را از مسیر خود – بدون اینکه مردم متوجه شوند - منحرف کند را نمی دهد. رهبری در یک جامعه حتما نیاز آن جامعه است خصوصا در وضعیت انقلاب و بالاخص که اعتقاد داریم انقلاب یک امر مستمر است نه یک اتفاق که افتاده باشد و دیگر تمام شده باشد.

وی سه نوع رهبری اعم از رهبری سیاسی و ایدئولوژیک، رهبری بسیج گر و کاریزما و رهبری سیاستگذار و مدیر را در بنیان‌ گذار جمهوری اسلامی ایران متجلی دانست و گفت: حضرت امام از سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ولایت فقیه را به عنوان یک ایدئولوژی برای اداره کشور تبئین می کند، نه اینکه ولایت ففیه نبود بلکه آن را تبئین می کند. حضرت امام در مسیر انقلاب، بسیج گر است و همه را به صحنه می آورد. لذا انقلاب ایران مربوط به یک گروه کارگر یا یک قشر دانشجو یا معلم، دانش آموز یا هنرمند و یا برای قشر فقیر یا ثروتمند نیست یعنی متعلق به یک گروه و قشر خاص نیست، برای همین هم است که جشن های انقلاب در متن مردم و ملت است. از طرفی نیز حضرت امام 10 سال پس از پیروزی، انقلاب را مدیریت می کند.

کامران دانشجو با بیان اینکه انقلاب اسلامی با آرمانخواهی مردم و رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید خاطرنشان کرد: محصول انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است. اگر قرار است این نظام، بالنده و پویا باشد و حرکت داشته باشد باید انقلاب پویا بماند و حفظ شود. اگر انقلاب حفظ نشود نظام بالندگی خود را از دست می دهد و ایستا می شود. ارزشهای انقلابی، موتور محرکه نظام جمهوری اسلامی است. حرمت، حیات و نشاط این نظام وابسته به انقلاب است لذا اگر از انقلاب غفلت کنیم نظام جمهوری اسلامی ضربه می خورد. ماهیت موج در حرکتش است و ما موج ایستا نداریم. برای جمهوری اسلامی ایران ایستادن و درجا زدن مساوی با از بین رفتن است.

وزیر کابینه دهم افزود: کسانی که می گویند "انقلاب در سال 57 اتفاق افتاده و چیزی بود و تمام شد و حال بروید دنبال کارتان" آنها می خواهند نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد. انقلاب یک امر مستمر است نه رخدادی که در بهمن ماه 57 اتفاق افتاده و اکنون دیگر تمام شده باشد. 32 سال است در انقلابیم نه 32 سال بعد از انقلاب. انقلاب اسلامی، حرکت در مسیر نهضت انبیاء و در راستای حرکت انتظار بود. این انقلاب در مسیر نهضت انبیاء بود که قداست دارد. جنگ سخت افزاری 8 ساله یک دفاع مقدس سخت افزاری و جنگ نرم افزاری سال 88 نیز یک دفاع مقدس نرم افزاری بود چون انقلاب اسلامی در مسیر نهضت انبیاء و در مسیر انتظار است و قداست دارد.

کامران دانشجو با انتقاد از تکنوکراتها پس از انقلاب اسلامی اظهار داشت: عده ای تکنوکرات از همان روز بعد از پیروزی انقلاب یعنی همان روز بعد از 22 بهمن به دنبال این بودند که "خوب انقلابتان را کردید، حال بسپارید دست ما و بروید خانه هایتان". اما امام خمینی (ره) اجازه ندادند این اتفاق بیافتد. واگرنه انقلاب ما را هم دزدیده بودند و مصادره کرده بودند. هنوز هم یک عده ای می گویند. یک عده ای می گفتند "افکار امام برای موزه خوب است" این حرفها مطالبی نیست که همین طوری گفته شده باشد بلکه یک عقبه دارد. اینکه می گفتند "امام خوب بود، متعلق به آن دوره بود و برای موزه است"، این گفته ها برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: افرادی که می گفتند "افکار امام برای موزه خوب است" می خواهند انقلاب برگردد. اگر انقلاب از یاد برود، نمی ایستیم بلکه برمی گردیم. منتظر امداد غیبی هم نمی توان شد. امداد غیبی برای مجاهدین است نه برای قاعدین. ایستا بودن و در خود فرو رفتن، فرسودگی و فساد فکری و ذهنی می آورد. برای اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نظام بالنده، پویا و پیشتاز باشد باید به فرهنگ اصیل انقلاب و به گفتمان امام برمی گشتیم که این شد. کسانی که به دنبال گفتمان مدرن و غربی بودند می دانستند چه کار دارند می کنند، نظام را از درون می پوساندند.

وزیر کابینه دهم با بیان اینکه تراز ایران با تراز 6 سال قبل فرق کرده است گفت: تراز 6 سال قبل می گفت به بهانه تنش زدایی حتی در دانشگاه هایمان فیزیک هم نباید بخوانیم. من قائل به این هستم که این موضع ندانسته نبوده – شاید عده ای در درونش ندانسته بودند – اما آنها که از بیرون کوک می کردند می دانستند چه کار دارند می کنند. نمی شود با یک ادبیات انقلاب کرد و با ادبیاتی متضاد آن حکومت کرد. نمی شود در حوزه اعتقادی و نظر، اسلامی بود و در حوزه عمل، سکولار و لیبرال بود. نمی شود با یک ادبیات رزمنده ها بروند جبهه روی مین و با یک ادبیات متضاد آن بخواهیم جامعه را اداره کنیم.

وی با بیان اینکه باید بین "صورت و سیرت"، "ظاهر و باطن" و "شعار و عمل" تناسب کمی و کیفی برقرار باشد گفت: نمی شود در حوزه اعتقادی، اسلامی بود اما در حوزه آموزش در دانشگاهها لیبرال و سکولار بود. شاید در عرفان بودایی بشود عارف بود ولی نسبت به جامعه و نسبت به اشرافی گری بی اعتنا بود اما در عرفان اسلامی، عارف ترین مسلمان در قرن جدید امام خمینی (ره) بود، عارف مسلمانی که محال است نسبت به وضعیت موجود جامعه بتواند بی تفاوت باشد. شاید بودیسم و مسیحیت بتواند با لیبرالیسم جمع شود اما اسلام نمی تواند با سکولاریسم و لیبرالیسم جمع شود. تفاوت اسلام و لیبرالیسم ماهوی است و فقط شکلی نیست.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید اینکه "به بهانه توجه به ماهیت نباید شکل را ذبح کنیم و برعکس" گفت: نمی شود به اعتبار توجه به یکی از این دو – ماهیت و شکل – از دیگری غفلت کرد و در دانشگاهها نیز هر دو را باید مدنظر داشت. ثابت می کنم که نمی شود در اعتقادات، اسلامی بود اما در آموزش، لیبرال و سکولار بود.

کامران دانشجو با اشاره به فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه "اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه اصلاح می شود" گفت: برهان خلف این فرمایش حضرت امام این می شود که اگر دانشگاه اصلاح نشود جامعه نیز اصلاح نمی شود. حال معلوم می شود که چقدر باید در دانشگاهها اصلاح صورت گیرد. آنهایی که می گویند "با دانشگاهها چه کار دارید، دارند درسشان را می دهند دیگر، چه کار دارید با دانشگاه"، یا از سر غفلت یا با نیت عدم حرکت دانشگاه به سمت ارزشهای انقلابی این حرفها را می گویند. بر طبق فرمایشات حضرت امام اگر دانشگاه به سمت ارزشهایی غیر از ارزشهای انقلاب و فرهنگ انتظار حرکت کند جامعه هم اصلاح نمی شود.

وی وظیفه حاکمیت و نظام را پرداختن توأمان به ماهیت و ظاهر دانشگاه دانست و گفت: مشکل اساسی و ریشه ای دانشگاههایمان این است که آنها بر مبنای مناسبات غربی پایه ریزی شده اند. هم در شکل و هم در ماهیت دانشگاهها اشکال وجود داشته چون سنگ بنای دانشگاهها در کشور بر مبنای مناسبات غربی گذاشته شده و وقتی خواسته اند در این کشور دانشگاه درست کنند مناسباتی تعریف کرده اند که با هنجارهای اسلامی ایرانی همخوانی نداشته، مناسباتی که هر چند با فرهنگ اسلامی ایرانی ناهمخوان هستند اما به مرور زمان هنجار شده اند.

انقلاب برای حاکم شدن ارزشهای الهی در تمام مناسبات این کشور رخ داد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: حال وقتی می خواهی به شکل دانشگاه دست بزنی صدای عده ای درمی آید. می خواهی به ماهیت دانشگاه دست بزنی باز عده ای صدایشان درمی آید. عده ای از سر دلسوزی است که صدایشان درمی آید چون آنها فکر می کنند این وضع موجود دانشگاهها "هنجار" است و می گویند "چه کار داری اینها چه جور می آیند و می روند، چه کار داری در علوم انسانی چه تدریس می شود و چه نمی شود، سالهاست این درسها در حال تدریس اند، حال تو هم 3 – 2 سال هستی و وزارتت تمام می شود." برخی می گویند "فکر می کنی پس از تو کسی که وزیر شود کارهایت را ادامه می دهد؟" من هم می گویم "بابا انقلاب رخ نداد که یک عده کراواتی بروند. انقلاب برای حاکم شدن ارزشهای الهی در تمام مناسبات این کشور رخ داد."

وی اضافه کرد: حال من حرف نزنم که احتمال دارد چهار نفر در بیرون بر من خرده بگیرند یا عده ای بدشان بیاید. ما تکلیف گرا هستیم، چه عده ای بدشان بیاید و چه عده ای خوششان بیاید اما تدبیر هم می کنیم.

کامران دانشجو در تبئین آنچه تحت عنوان "ماهیت دانشگاه" در نظر دارد گفت: ماهیت در دانشگاهها همین متون درسی است خصوصا در علوم انسانی، چون علوم انسانی است که مقصد را نشان می دهد و هدفگذاری می کند. بقیه علوم به کمک علوم انسانی می آیند تا به مقصد برسیم. این ماهیت باید بازنگری شود. ماهیت دانشگاه همین تحقیقات است. آیا باید به بازنگری در روشمان و نوع نگاهمان به تحقیقات و هدفگذاریمان برای تحقیقات بپردازیم یا خیر. تا می خواهی به اینها بپردازی عده ای سر و صدایشان درمی آید و می گویند "با تحقیقات چه کار داری؟" می گوییم تحقیقات به سمتی بروند که مشکلات جامعه را در نظر بگیرند، می گویند "یعنی تحقیقات بنیادی کنار گذاشته شود؟" این درحالیست که در نگاه ما تحقیقات بنیادی هم جای خود را دارند.

وی افزود: درباره نشریات داخلی صحبت می کنیم، می گویند "یعنی شما مخالف نمایه ISIهستید؟" ما این را می گوییم که ISI قبله نیست که همه تحقیقاتمان را به آن سمت حرکت دهیم. نمایه ISIارزش خود را دارد اما قبله که نیست. وقتی می گوییم متون علوم انسانی را بازنگری کنیم، عده ای می گویند "علوم انسانی را بستند و جلویش را گرفتند". می گوییم هنر را بازنگری کنیم، می گویند "هنر، هنر است دیگر".

سیاست ایران در قبال عراق در یک کتاب درسی کشور

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ارائه مثالی برای تشریح ضرورت بازنگری در متون علوم انسانی گفت: در کلاس همین دانشگاههای خودمان کتابی را به عنوان مرجع درس می دهند که مربوط به مرکز مطالعات خاورمیانه آمریکا است. در این کتاب کلیه سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده و به عنوان مثال درباره سیاست ایران درباره عراق گفته است "ایران دنبال عراقی است که متحد بشود اما ضعیف و ناتوان". این کتاب را در زمینه مطالعات خاورمیانه به دانشجویمان درس می دهند و باید در امتحان همان مطالب این کتاب را بنویسد. یعنی اگر در امتحان از دانشجوی ما پرسیدند سیاست ایران در قبال عراق چیست، لابد باید بنویسد "ایران دنبال عراقی است که متحد باشد اما ضعیف و ناتوان". آیا این باید بازنگری بشود یا خیر. نمی گوییم آنها را نخوانند و بر آنها علم نداشته باشند. بخوانند، منابع دیگر را هم بخوانند اما باید کلام اسلام هم باشد.

می گوییم دانشگاه اسلامی، می گویند مگر 2 ضرب در 2 را می توان اسلامی کرد!

کامران دانشجو افزود: می گوییم دانشگاه اسلامی، می گویند "مگر قانون نیوتن را می شود اسلامی کرد. می گویند مگر 2 ضرب در 2 را می توان اسلامی کرد." برخی از سر جهل و از سر غفلت این طور می گویند اما برخی جهت دار این حرفها را می زنند. اما سوال اینجاست که چرا حرفشان را مستقیم نمی زنند، مانند برخی که آن سوی آب رفته اند و حرفشان را مستقیم و رک و پوست کنده می زنند و می گویند "قرآن و رسول اصلا" حرفتان را پوست کنده بزنید. ببینید مردم چه را قبول دارند. مردم در 9 دی آمدند و گفتند چه را قبول دارند. به خاطر همین است که آنها جرأت نمی کنند حرفشان را رک و پوست کنده بزنند. البته برخی هم از سر دلسوزی مطالبی را می گویند.

وی افزود: در حالی که اصلا موضوع این نوع تعبیری که آنها می گویند نیست. موضوع ما "علم سکولار در تفکر لیبرال" و "علم توحیدی در تفکر اسلامی" است. ما می گوییم نگرشتان بر علم، نگرش توحیدی و اسلامی باشد. علم سکولار در تفکر لیبرال می گوید "چه بود، چه هست و چه خواهد شد" در صورتی که علم توحیدی در تفکر اسلامی غیر از "چه بود، چه هست و چه خواهد شد" دنبال این است که "چه کسی خلق کرد و چرا خلق کرد".

چرا برخی از بازنگری متون علوم انسانی نگران هستند؟

وی با طرح این پرسش که چرا برخی از بازنگری متون علوم انسانی نگران هستند گفت: اگر نیت درست است که نگرانی وجود ندارد. اگر از این می ترسند که این بازنگری به چیزی که آنها فکر می کنند نرسد، که این می شود عین تمامیت خواهی. مظلومیت نظام جمهوری اسلامی را نگاه کنید که انقلاب، انقلاب اسلامی و مردم، مردم مسلمان هستند، آن وقت باید بنشینیم یک عده ای را توجیه کنیم که چرا می خواهیم در علوم بازنگری کنیم و اصول اسلامی را در علوم بیاوریم. عده قلیلی مرتب از ما انرژی می گیرند، در حالی که باید خوشحال باشند که متون علوم انسانی بازنگری می شوند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: کسی نمی گوید که دانشجویان فلسفه فلانی را نخوانند، بلکه می گوییم آنها را بخوان اما در کنارش فلسفه اسلامی را نیز داشته باش. جهت باید در کلاس مشخص باشد. مردم نیز جهت را مشخص کردند. 9 دی سال گذشته و 22 بهمن ماه 88 مردم خواسته شان را گفتند، چطور می توان گفت "ولشان کن".

کامران دانشجو در ادامه سخنانش به ضرورت توجه به صورت و ظاهر دانشگاهها تأکید کرد و گفت: صورت دانشگاه همان مناسبات است. مناسبات دانشجو با دانشجو و معاشرت های کارمند با کارمند، کارمند با دانشجو، اساتید با دانشجو، ظاهر و پوشش افراد، نشست و برخاست ها، گردهمایی ها، اردوها، چیدمان کلاسها و طراحی کلاسها است. تا می خواهی یک مقدار اینها را درست کنی دوباره صدای برخی درمی آید. ظاهر دانشگاه باید طوری باشد که فردی وقتی وارد دانشگاه می شود در همان ابتدای ورود متوجه شود که دانشگاه، دانشگاه جمهوری اسلامی است. اگر نفهمید ایراد از ما است. تا می خواهی این ظاهر را به شأن یک دانشجوی مسلمان، به شأن یک کارمند شریف مسلمان و به شأن یک استاد فرهیخته مسلمان نزدیک کنی جار و جنجال می کنند، البته تعدادی هم از سر دلسوزی است.

وی افزود: این که می خواهیم ظاهر دانشگاه درست شود را تعبیر به بی اعتمادی به دانشجو و استاد می کنند، این چه ربطی به اعتماد به دانشجو و استاد دارد. اگر پدر یا مادری نسبت به معاشرت های فرزند یا خودشان حساس بودند یعنی به خانواده شان اعتماد ندارند؟ اگر سعی شود محیط دانشگاه و فضا و مناسبات در دانشگاه "ایمن تر سازی" شود این توهین به دانشجو و کارمند و استاد است؟ یا توهین به استاد و دانشجو و کارمند این است که ما فکر کنیم آنها فضای غیر شرعی و آنچنانی می خواهند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره تفکیک جنسیتی نیز گفت: می گویند "تفکیک جنسیتی" توهین به دانشجو و استاد است. آیا حق انتخاب دادن به دانشجو توهین است؟ اگر دانشجوی دختری می خواست در یک درس عمومی در گروهی ثبت نام کند که فقط خانم ها هستند اشکال دارد؟ اگر فرد بخواهد در کلاس راحت تر باشد و خودش برود در کلاسی ثبت نام کند که فقط دختران هستند این توهین است؟ می گوییم خوب خانم ها در یک گروه باشند، می گویند "این توهین است"! می گویند "برای تفکیک جنسیتی دانشجویان باید قانون گذاشته شود"، از آنها می پرسیم که آیا قانون الزام کرده که دانشجویان دختر و پسر با هم سر یک کلاس باشند. اگر قانون این را الزام کرده پس ما هم برویم قانون بگیریم که اگر خواستند با هم نباشند. آیا قانونی داریم که دختر و پسر در کلاس باید در هم بنشینند؟

مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی: دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاسهای درس در دو ردیف جداگانه بنشینند

کامران دانشجو با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبه 121 جلسه مورخ 6/5/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای زمان این دولت هم نیست درباره حدود اخلاق اسلامی در برخوردها و معاشرتها در دانشگاه تاکید کرده که دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاسهای درس در دو ردیف جداگانه بنشینند. بنابراین قانون داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور دانشگاهها و آموزش عالی اگر مصوبه ای داشت عین قانون است و باید رعایت شود.

مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی: هرگاه در دانشگاهی تفکیک کلاسهای زنان و مردان میسر باشد کلاسها باید جدا شود

وی در ادامه یادآوری مصوبات سال 66 شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاسهای مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از جهت بودجه و کیفیت درسی ایجاد نکند کلاسها باید جدا شود. بنابراین قانون داریم. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید هرگاه در محیط های تردد و نصب اعلانات در دانشگاهها احتمال ازدحام باشد باید محیط های جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شود. همچنین مصوبه شورا تاکید دارد، لازم است دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاهها و کارگاهها و سالنهای تشریح و اتاق کامپیوتر و ... حتی المقدور در نوبت های خاص و به طور جداگانه استفاده کنند. بنابراین اگر آزمایشگاهها را خواستیم جدا کنیم، قانون داریم.

مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی: در محیط های اداری از اختلاط تا جایی که منجر به اختلال نشود جلوگیری بعمل آید

کامران دانشجو در ادامه قرائت مصوبات سال 66 شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به چند رئیس دانشگاه حاضر در این مراسم گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده که دانشگاهها باید تدابیری اتخاذ کنند که در محیط های اداری از اختلاط غیر ضروری زن و مرد تا جایی که منجر به اختلال و تعطیلی در کارها نشود جلوگیری بعمل آید. مسئولان مرد باید منشی مرد داشته باشند. در آن قسمت از دانشگاهها که عموم مراجعه کنندگان مرد هستند لازم است از کارمندان مرد استفاده شود و آن قسمت که مراجعه کنندگان زن هستند از کارمندان زن.

کجای دنیا گفته اند که رئیس دانشکده ها باید انتخابی باشند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بخش دیگری از سخنانش به پاسخ به انتقاداتی گذشت که درباره شیوه تعیین روسای دانشکده ها در دانشگاهها مطرح می شود و گفت: کجای دنیا و چه کسی گفته رئیس دانشکده باید انتخابی باشد؟ رئیس دانشگاه اگر نتواند از طریق دانشکده ها و گروههای علمی اش مدیریت کند پس از کجا باید اعمال مدیریت کند؟ اگر رئیس جمهور نتواند از طریق وزرایش و اگر یک وزیر نتواند از طریق معاونان و رئیس دانشگاههایش مدیریت کند پس از کجا باید اعمال مدیریت کند؟ وقتی گروهی داریم که 12 سال است که بسته و نمی گذارد هیچ کسی واردش شود، چه کار باید بکنیم؟

دفاع از بومی گزینی در دانشگاهها

وی در بخش دیگر سخنانش درباره بومی گزینی نیز گفت: چه اشکالی دارد 90 – 80 درصد سهمیه بومی داشته باشیم؟ در اسلام رک رکین در اجتماع، "خانواده" است. چه اصراری داریم که دانشجو از خانواده جدا شود؟ حال 20 – 15 درصد هم برای استعدادهای درخشان در نظر بگیریم که شناور باشد، ولی فرد باید در کنار خانواده اش تحصیل کند. فایده بومی گزینی همین بس که دانشجویان از خانواده ها جدا نمی شوند و هم اینکه خوابگاه و معضلات و هزینه ها و مسائل فرهنگی اش نیز رفع می شود.

نسبت دختران و پسران در برخی رشته ها مشخص شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت مشخص شدن نسبت دختر و پسر در یکسری رشته های خاص گفت: اینکه می گوییم نسبت دختر و پسر در یک سری رشته های خاص باید مشخص باشد را برخی خلاف عدالت می دانند. این کجایش بی عدالتی است؟ آیا خوب است 95 درصد پرستاران مرد باشند و 5 درصد زن. آیا این قضیه که خانم ها 70 درصد در دانشگاهها قبول می شوند، یک افتخار است؟ کجایش افتخار است؟

کامران دانشجو در انتهای این سخنرانی گفت: ما آمادگی داریم نقد شویم ؛ نقد کنید.