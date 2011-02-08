13 هزار معلم در خراسان جنوبی فعالیت می کنند

به گزارش خبر نگار مهر در بیرجند، حمید رضا وردی دوشنبه شب در جمع فرهنگیان استان اظهارداشت: در طول تاریخ ایرانیان شاخصه هایی از هویت مانند جغرافیا، زبان و اسلام و تشیع داشته اند.

وی اظهار کرد: خراسان جنوبی در سطح کشور به عنوان یک استان فرهنگی شناخته می شود و این ویژگی خود را در طول تاریخ حفظ کرده است به صورتیکه مرکز صدور فکر و اندیشه و تعلیم و تربیت بشمار می آید.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جوبی با اشاره به پهناور بودن خراسان جنوبی تصریح کرد: به برکت زحمات و تلاش معلمین، ما در خراسان جنوبی کمبود معلم را کم تر احساس می کنیم که باید قدر این نعمت الهی را بدانیم و در جهت رفع کامل آن تلاش کنیم.

وردی خاطر نشان کرد: تعداد دانش آموزان در کلاس های درس شهرهای استان حدود 30 نفر و در روستاها حدود 10 نفر است که برای کم جمعیت کردن کلاس ها ما پذیرای ذخایر انسانی هستیم.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه گفت: تیمی تحت عنوان تیم فجر در استان خراسان جنوبی حاضر هستند و بدون اطلاع مسئولین برای رسیدگی به مشکلات فرهنگیان استان در مدارس حضور یافته اند تا مشکلات را به گوش مسئولین برسانند.

جلال رحیمی بیان داشت: امیدواریم سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ما با پیروزی انقلاب مصر همراه شود و دیگر کشورهای اسلامی نیز این حرکت های انقلابی را شروع کنند تا زمینه ظهور حضرت ولی عصر (عج)فراهم شود.

وی افزود: شاخصه به ثمر رسیدن هر انقلابی سه رکن مکتب، ایدولوژی، رهبر خوب و مردم خوب است که هر انقلابی شامل این سه رکن باشد قطعا به پیروزی خواهد رسید .

قائم مقام آموزش و پرورش افزود: مهم ترین شاخصه ی اصلی انقلاب ایران بحث مکتب و اعتقادات بود به صورتیکه در قرن بیستم اسلام در میان ادیان بیش ترین هواداران را داشت که همراه شدن آن با مردم فداکار و شهادت طلب و رهبری خوب امام (ره)به پیروزی انقلاب انجامید.