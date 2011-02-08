شهدای جویبار حریف نفت در دیدار فینال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد جام "خلیج فارس" که صبح امروز سه شنبه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد تیم شهدای جویبار با نتیجه 4 بر 3از سد تیم تعاونی اعتباری امید مشهد گذشت و حریف نفت تهران در دیدار فینال شد.

بر این اساس در این دیدار سلطانوف، اسماعیل پور، ژوکائف و محمدیان کشتی گیران پیروز نماینده جویبار بودندو رحیمی ، تاتاری و توکلی برای تیم مشهدی حریفان خود را شکست دادند.

به این ترتیب عصر امروز و از ساعت 15:30 دقیقه ابتدا در دیدار رده بندی تیم گاز مازندران به مصاف تیم تعاونی اعتباری امید مشهد می رود و پس از آن برای مشخص شدن قهرمان جام هشتم تیمهای نفت تهران و شهدای جویبار در یک دیدار حساس به مصاف یکدیگر می روند.

نفت در صورت قهرمانی برای سومین بار صاحب جام قهرمانی می‌شود و در صورت موفقیت تیم جویباری برای اولین بار در تاریخ هشت ساله لیگ کشتی یک تیم مازندرانی قهرمان این مسابقات می‌شود.