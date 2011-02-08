حضور سینماگران در برج میلاد/ حل مشکل اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، آهسته آهسته یخ جشنواره فیلم فجر آب می‌شود، حضور پررنگ اهالی سینما در سالن همایش‌های برج میلاد و استقبال از فیلم‌های روی پرده نشان‌دهنده این است که موتور جشنواره بیست و نهم راه افتاده است! پارسا پیروزفر، محمدحسین لطیفی، رضا عطاران، هومن سیدی، جواد عزتی، سحر دولتشاهی، رامبد جوان، پیمان قاسمخانی، بهاره رهنما، آنا نعمتی، آزاده صمدی، امیررضا دلاوری، فریدون حسن‌پور و... سینماگرانی بودند که دیروز در برج میلاد فیلم دیدند.

- بهروز افخمی و همسرش مرجان شیرمحمدی هم پیش از شروع نمایش فیلم "فرزند صبح" به سالن رسانه‌ها آمدند، افخمی با استقبال خبرنگاران و عکاسان روبرو شد و به سوال‌های آنان پاسخ داد.

- فیلم سینمایی "آفریقا" اولین تجربه کارگردانی هومن سیدی در قالب فیلم کوتاه با استقبال تماشاگران مواجه شد، سالن نمایش این فیلم پر بود و حاضران سالن را زمان اکران آن ترک نکردند.

- سومین روز نمایش فیلم‌های جشنواره برای اهالی رسانه‌ها روز خوبی بود و بیشتر فیلم‌هایی که روی پرده رفتند نظر مثبت تماشاگران را جلب کردند. سالن اصلی برج میلاد در تمام سانس‌های دوشنبه 18 بهمن‌ماه مملو از جمعیت بود.

- صحبت کردن با تلفن همراه زمان نمایش فیلم‌ها هنوز هم یکی از بزرگترین مشکلات سالن رسانه‌ها است، بعضی از دوستان منتقد زمان نمایش فیلم‌ها مشکلات مالی‌شان را با تلفن همراه و با الفاظ تندی که نثار طرفی که پشت خط بود، حل کردند. یکی دیگر از نکات آزاردهنده دیگر حرف زدن افراد با یکدیگر آنهم با صدای بلند در سالن است.

- سالن برج میلاد، سالن ایده‌‌آلی است، جای کافی برای فیلم دیدن، استراحت کردن و گپ زدن در آن وجود دارد، نوع غذا و پذیرایی هم بد نیست، برخورد انتظامات و پرسنل برج میلاد قابل قبول است، اما واقعا رفت و آمد خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران خبرگزاری‌ها به برج سخت است. کاش برگزارکنندگان جشنواره سال آینده یکی از سینماهای داخل شهر را به اهالی رسانه اختصاص بدهند.

سامان سالور در نشست نقد فیلمش در برج میلاد

- فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" دوشنبه 18 بهمن‌ماه در برج میلاد روی پرده رفت، فیلم یک کمدی باطراوت و هوشمندانه است که می‌تواند از پرفروش‌های سال 90 باشد، در جشنواره فیلم فجر رسم نیست به کمدی‌ها توجه شود، کاش طلسم این بی‌توجهی بشکند و داوران جشنواره بیست و نهم به این فیلم گرم و مفرح توجه کنند.

- مشکل اینترنت برج میلاد با پیگیری‌های مسئولان برج حل شد و دیروز اهالی رسانه مشکلی در این حوزه نداشتند، امیدواریم این اتفاق در روزهای دیگر هم ادامه داشته باشد.

- برنامه جدول نمایش در سینمای رسانه‌ها همچنان دستخوش تغییر می‌شود و به نظر نمی‌رسد بر این تغییرها پایانی وجود داشته باشد!

- با اینکه امسال برگزار کنندگان جشنواره در صدور کارت با وسواس عمل کرده‌اند، اما همچنان در سالن می‌توان چهره‌های ناآشنا را دید!

- اکران فیلم سینمایی "سیزده 59" به کارگردانی سامان سالور در سالن رسانه‌ها با واکنش‌های مختلف و اغلب مثبت همراه بود، بسیاری از تماشاگران فیلم معتقد بودند سیمرغ بلورین بهترین بازیگر امسال بازهم روی شانه‌های پرویز پرستویی بازیگر اصلی این فیلم می‌نشیند.