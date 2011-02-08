نگاه به افق های انقلاب اسلامی مانع انحراف جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید دوشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی اظهارداشت: هرگاه نگاه افراد از افق های انقلاب منحرف شد مشکلاتی برای مردم و کشور ایجاد شد و ریزش هایی را بوجود آورد.

وی با اشاره به اینکه انحراف موجب ایجاد مشکلات برای مواضع و نگرش های مختلف می شود ، بیان داشت: کسانی که به آرمانهای نظام مقدس اسلامی توجه نکردند به انحراف رفته و این تجربه ای ثابت شده در انقلاب اسلامی است.

استاندار خراسان جنوبی عرضه درست اسلام و تبیین صحیح آن را در جلوگیری از انحرافات مؤثر دانست و گفت: مشکلات توسط افرادی که تبیین درستی از اسلام و انقلاب ندارند، بوجود می آید.

وی اضافه کرد: زندگی صحنه آزمایشات الهی است و اگر توکل و توجه به خدا و عنایت پروردگار نباشد، انسان منحرف و ساقط می شود.

رشید گفت: امام زمان (عج) متعلق به همه جهان بشریت است و این تفکر باعث می شود تا دچار اشتباه و انحصار طلبی نشده و با همه مهربان باشیم.

استاندار خراسان جنوبی افزود: با توجه به افق های بلند، حیات بخش، تاریخ ساز و مقدس انقلاب اسلامی عزت و سربلندی را برای ملت ما و برای همه انسان های آزاده جهان فراهم نموده است.

وی در ادامه به تحولات اخیر منطقه و برخی کشورهای جهان اشاره کرد و اظهار داشت: هر جا رگه هایی از حقیقت باشد، انقلاب به پا می کند.

رشید بیان داشت: امروز اقتدار، عزت و سربلندی ایران اسلامی برای انسان های آزاده به عنوان الگو دنبال می شود.

معاون اسبق توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری نیز در این جلسه با گرامیداشت دهه مبارک فجر گفت: در آن روزها زلزله ای در ایران رخ داد که امروز پس لرزه های آن را در نقاط مختلف جهان می بینیم.

محمد علی اربابی حکومت دینی را افتخار و ارزش برای انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: باید خود را وقف انقلاب کرده و برای سرزنده ماندن آن تلاش کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع اسنانی استانداری خراسان جنوبی نیز اظهارداشت: باید به گونه ای فعالیت کنیم که لایق خون هایی که برای پیروزی و محافظت از انقلاب اسلامی ریخته شده است، باشیم.

محمد رضا گلرو بر لزوم نگاه استانی مدیران استان تأکید کرد وبیان داشت: باید در کار اداری و مجموعه خود قدم های رو به جلو در راستای مثبت عمل کردن و پیش بردن امور برداریم.

در جلسه استاندار خراسان جنوبی از خدمات محمد علی اربابی با اهدای قرآن کریم و لوح، تقدیر نمود و محمد رضا گلرو را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی معرفی کرد.