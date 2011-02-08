اختلافات درون سازمانی نفت به لیگ کشتی کشید/ گاز حاضر به مبارزه با نفت نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد و در سالن شهدای هفتم تیر تهران تیم گازمازندران مقابل نفت تهران حاضر نشد و نفتی ها با نتیجه 7 بر صفر پیروز شدند تا نبرد پرحاشیه و جنجالی غلامرضا محمدی سرمربی و مراد محمدی عضو پیشین تیم ملی بدلیل اختلافات درون تیمی اصلا انجام نشود.

در حالی که گاز مازندران برای حضور در لیگ برتر کشتی آزاد با "گوگشلیدزه" گرجستانی و "فدروشین" اوکراینی دو کشتی گیر خارجی به توافق رسیده بودند و حتی از کشتی گیر گرجستانی خود در دیدارهای مرحله مقدماتی استفاده کرده بودند با بخشنامه ورزش وزرات نفت نتوانستند از کشتی گیران خارجی خود در دیدار خانوادگی مقابل نفت استفاده کنند که این موضوع شائبه دخالت مربیان تیم نفت تهران را در این میان دامن زد.

به همین دلیل کشتی گیران گاز مازندران مقابل نفت تهران حاضرنشدند و عباس نمازیان دلیل این امر اختلافات درون سازمانی اعلام کرد.

از نکات حاشیه ای این مسابقه حضور پرشور تماشاگران مازندرانی در سالن پیر پایتخت است که یکصدا شعار می دادند: "کاوه مبارکت". غلامرضا محمدی سرمربی و محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد اعضای کادر فنی تیم نفت را تشکیل می دادند. از دیگر نکات حاشیه‌ای درگیری فردین معصومی کشتی گیر نفت تهران با تماشاگران مازندرانی بود.

در دیگر مرحله نیمه نهایی از دقایقی پیش تیمهای شهدای جویبار و تعاونی اعتباری امید مشهد به مصاف هم رفته اند. دیدارهای رده بندی و فینال از ساعت 15:30 دقیقه عصر امروز سه شنبه آغاز می شود.