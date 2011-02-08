عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- مقامات ناتو هزینه ساخت مقر جدید این سازمان در بروکسل را یک میلیارد یورو اعلام کردند.

- "گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی از مقامات این رژیم تقاضا کرد تمهیدات لازم برای آغاز جنگ جدید در خاورمیانه با توجه به تحولات اخیر فراهم آورند.

- دیلی تلگراف به نقل از ویکی لیکس؛ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و دیگر مقامات این رژیم توجه ویژه ای به "عمر سلیمان" برای رهبری مصر دارند.

- روزنامه هاآرتص مدعی شد که در سال 2008 پیش از آغاز جنگ غزه، سوریه و رژیم صهیونیستی برای انجام مذاکرات مستقیم توافق کرده بودند.

- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از احتمال الگو گیری مردم مصر از انقلاب ایران خبر داد.

- "وائل غنیم" فعال مخالف مبارک پس از آزادی از بازداشت اعلام کرد: رژیم مبارک مسئول کشتار تظاهرات کنندگان مصری است.

- منابع خبری از ناامنی مجدد در تونس خبر می دهند/ وزارت دفاع تونس نیروهای ذخیره ارتش را فراخواند.

- منابع خبری از آغاز گفتگوهای نظامی میان دو کره خبر می دهند.

- آتش سوزی هزاران نفر را در فیلیپین آواره کرد.

- خودکشی فرمانده سابق ارتش فیلیپین پس از متهم شدن به فساد.

- کشته و زخمی شدن بیش از 44 نفر در یک سانحه رانندگی در اندونزی.