تیم ایران مقابل گرجستان پیروز شد/ امروز دیدار با چین

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان مقابل تیم گرجستان دوشنبه شب در شهر "قازیان تپ" برگزار شد و طی آن بسکتبالیست‎های نوجوان کشورمان با نتیجه 62 بر 50 صاحب برتری شدند.

کوارترهای اول، سوم و چهارم دیدار تیم‎های بسکتبال ایران و گرجستان به ترتیب با نتایج (18 بر 8)، (19 بر صفر) و (15 بر 13) به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. گرجستانی‎ها تنها در کوارتر دوم و با نتیجه (29 بر 8) پیروز میدان بودند.

تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان در حالی موفق به شکست گرجستان شد که دو دیدار نخست خود در رقابت‌های بین‌المللی ترکیه را به اسلوونی و بلغارستان واگذار کرده بود.

در ادامه مسابقات بسکتبال بین‎المللی ترکیه امروز سه‎شنبه تیم زیر 16 سال کشورمان به مصاف چین می‎رود. چینی‎ها روز گذشته موفق به شکست فرانسه شدند.

مسابقات بسکتبال بین‎المللی ترکیه با حضور 12 تیم در حال پیگیری است. این رقابت‌ها تا 23 بهمن‎ماه ادامه دارد.