تیم ایران مقابل گرجستان پیروز شد/ امروز دیدار با چین

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان مقابل تیم گرجستان دوشنبه شب در شهر "قازیان تپ" برگزار شد و طی آن بسکتبالیستهای نوجوان کشورمان با نتیجه 62 بر 50 صاحب برتری شدند.
کوارترهای اول، سوم و چهارم دیدار تیمهای بسکتبال ایران و گرجستان به ترتیب با نتایج (18 بر 8)، (19 بر صفر) و (15 بر 13) به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. گرجستانیها تنها در کوارتر دوم و با نتیجه (29 بر 8) پیروز میدان بودند.
تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان در حالی موفق به شکست گرجستان شد که دو دیدار نخست خود در رقابتهای بینالمللی ترکیه را به اسلوونی و بلغارستان واگذار کرده بود.
در ادامه مسابقات بسکتبال بینالمللی ترکیه امروز سهشنبه تیم زیر 16 سال کشورمان به مصاف چین میرود. چینیها روز گذشته موفق به شکست فرانسه شدند.
مسابقات بسکتبال بینالمللی ترکیه با حضور 12 تیم در حال پیگیری است. این رقابتها تا 23 بهمنماه ادامه دارد.
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