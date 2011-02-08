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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۳

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آیت‌‌الله آملی لاریجانی وارد هرمزگان شد

آیت‌‌الله آملی لاریجانی وارد هرمزگان شد

رئیس قوه قضائیه همراه با مسئولان عالی قضائی کشور دقایقی پیش وارد فرودگاه بندر عباس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌آلله صادق آملی لاریجانی در سومین سفر استانی خود دقایقی پیش همراه با مسئولان عالی قضائی برای دیدار با خانواده شهدا، قضات، مسئولان قضائی، اعضای شورای اداری استان و روحانیون استان هرمزگان برای رفع مشکلات قضائی این استان وارد استان هرمزگان شد.

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، آیت‌الله گرکانی رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد، احمد شجاعی رئیس پزشکی قانونی، حجت‌الاسلام صدیقی رئیس دادگاه انتظامی قضات، حجت‌الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضائی، حجت‌الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام شفیعی دادستان انتظامی قضات، حجت‌الاسلام احمدی میانجی رئیس دادگاه انقلاب، کوهزادی معاون مالی و اداری و اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های کشور در این سفر رئیس قوه قضائیه را همراهی می‌‌کنند.

کد مطلب 1248534

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