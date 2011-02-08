تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه نوزدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با چهارم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با هشتم فوریه سال 2011 میلادی.
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری میشود:
* ذوب آهن ایران - شانویل لبنان
- مراحل نیمه نهایی و نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سالن شهدای هفتم تیر تهران پیگیری میشود:
مرحله نیمهنهایی:
* مسابقه شماره یک: نفت تهران - گاز مازندران
* مسابقه شماره دو: شهدای جویبار - تعاونی اعتباری امید مشهد
دیدار ردهبندی:
* بازنده مسابقه شماره یک - بازنده مسابقه شماره 2
دیدار فینال:
بازنده مسابقه شماره یک - بازنده مسابقه شماره 2
- دیدارهای دوستانه ملی فوتبال امروز طبق برنامه زیر در اقصی نقاط دنیا برگزار میشود:
* غنا - توگو
* قبرس - سوئد
* ساحل عاج - مالی
* رومانی - اوکراین
* پرو - پاناما
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