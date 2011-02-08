تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه نوزدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با چهارم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با هشتم فوریه سال 2011 میلادی.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* ذوب آهن ایران - شانویل لبنان

- مراحل نیمه نهایی و نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سالن شهدای هفتم تیر تهران پیگیری می‌شود:

مرحله نیمه‌نهایی:

* مسابقه شماره یک: نفت تهران - گاز مازندران

* مسابقه شماره دو: شهدای جویبار - تعاونی اعتباری امید مشهد

دیدار رده‌بندی:

* بازنده مسابقه شماره یک - بازنده مسابقه شماره 2

دیدار فینال:

بازنده مسابقه شماره یک - بازنده مسابقه شماره 2

- دیدارهای دوستانه ملی فوتبال امروز طبق برنامه زیر در اقصی نقاط دنیا برگزار می‌شود:

* غنا - توگو

* قبرس - سوئد

* ساحل عاج - مالی

* رومانی - اوکراین

* پرو - پاناما