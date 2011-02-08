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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۱۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: پیگیری مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا و برگزاری مراحل نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه نوزدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با چهارم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با هشتم فوریه سال 2011 میلادی.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال غرب آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:
* ذوب آهن ایران - شانویل لبنان

- مراحل نیمه نهایی و نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سالن شهدای هفتم تیر تهران پیگیری می‌شود:
مرحله نیمه‌نهایی:
* مسابقه شماره یک: نفت تهران - گاز مازندران
* مسابقه شماره دو: شهدای جویبار - تعاونی اعتباری امید مشهد

دیدار رده‌بندی:
* بازنده مسابقه شماره یک - بازنده مسابقه شماره 2
دیدار فینال:
بازنده مسابقه شماره یک - بازنده مسابقه شماره 2

- دیدارهای دوستانه ملی فوتبال امروز طبق برنامه زیر در اقصی نقاط دنیا برگزار می‌شود:
* غنا - توگو
* قبرس - سوئد
* ساحل عاج - مالی
* رومانی - اوکراین
* پرو - پاناما

کد مطلب 1248535

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