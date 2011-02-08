۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۶

بالاخره "کرش" به تهران آمد/ توافق شود فردا به ابوظبی می‌رود

گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان برای مذاکره با مسئولان فدراسیون فوتبال دوشنبه شب به تهران آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال پرتغال که گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان است، ساعت 20 دوشنبه شب از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شد.

عباس ترابیان، سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: کارلوس کرش دوشنبه شب از دوبی به تهران آمد. معلوم نیست او تا چه زمانی در تهران می ماند اما این امکان وجود دارد که اگر بتوانیم با این مربی پرتغالی به توافق کلی برسیم فردا چهارشنبه برای تماشای بازی تیم ملی مقابل روسیه به ابوظبی برود.

وی با اشاره به اینکه مذاکره با کارلوس کرش از امروز بصورت جدی آغاز خواهد شد، افزود: از امروز مذاکره با کرش وارد فازه تازه‌ای خواهد شد. علاوه بر گفتگو پیرامون شرایط قرارداد، او باید از محل اقامت خود و خانواده‌اش، محل برپایی اردو و تمرینات تیم ملی، امکانات فدراسیون و ... بازدید کند.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال تصریح کرد: من فعلا از طرف فدراسیون فوتبال برای مذاکره با کارلوس کرش مامور شده‌ام، هر زمان که مسئولان فدراسیون خواستند، حاضرم این مسئولیت را به آنها واگذار کنم.

