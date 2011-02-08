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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۴

مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز سه شنبه 19 بهمن 1389 به این شرح است.

ایران :
رئیس جمهور در آیین افتتاح نمایشگاه توانمندی های هوافضا اعلام کرد؛ پرتاب ماهواره های متعدد ایرانی در ماه های آینده
اخوان المسلمین: از امام خامنه ای سپاسگزاریم
تیم ملی به ابوظبی رفت

تفاهم:
پرداخت عیدی کارمندان تا آخر هفته
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی
با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛ رونمایی از 4 ماهواره بومی، موتور ماهواره بر "سفیر B1" و "کاوشگر4"

جام جم :
دخالت آشکار آمریکا در انقلاب مردمی مصر
"کرش" برای سرمربیگری تیم ملی به تهران می آید
رانندگی با سرعت نور به سبک آینده

جوان:
اخوان المسلمین: از امام خامنه ای تشکر می کنیم
نصرالله: انقلاب مصر منطقه را دگرگون می کند
6 استفتای جدید از رهبر معظم انقلاب درباره وقف

حمایت:
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد؛ تولید انبوه موشک های بالستیک هوشمند
لزوم حبس زدایی از قوانین
انقلاب اسلامی، الهام بخش نهضت های مردمی

خراسان:
فرمانده سپاه خبر داد؛ تولید انبوه موشک های بالستیک هوشمند مافوق صوت
عضو کمیسیون بهداشت: دسترسی 90 درصد روستاییان به خدمات بهداشتی درمانی پس از انقلاب اسلامی
وزیر جهاد کشاورزی: وام 100 میلیون تومانی برای اصلاح ساختار مصرف انرژی پرداخت می شود

دنیای اقتصاد:
رکورد شکنی بازار سهام ادامه دارد
بورس در مرز 22 هزار
وزارت راه به پایان راه رسید؟ گام اول ادغام راه با مسکن

شرق:
آیت الله هاشمی رفسنجانی: خیزش مردم به مصر و تونس محدود نمی ماند
مرتضی اشراقی نوه امام (ره): امام معتقد بود نمی توان با خواست ملت مخالفت کرد
فعالیت حزب حاکم تونس ممنوع شد

فرهیختگان:
آیت الله هاشمی رفسنجانی: مسلمانان مصر و تونس از چاله استبداد به چاه استعمار نیفتند
مخالفان دولت مصر در چهاردهمین روز اعتراضات فریاد زدند؛ مبارک باید برود
عمر البشیر: تجزیه سودان را می پذیرم

قدس:
در پاسخ به جو سازی های رسانه ای غرب صورت گرفت؛ تقدیر "اخوان المسلمین" مصر از سخنان رهبر انقلاب
اهتزاز پرچم سبز رضوی بر بلندای خورشید
ادغام وزارت راه و مسکن جدی شد

کیهان:
با قدردانی از بیانات ولی امر مسلمین اعلام شد؛ اخوان المسلمین: آرزوی ما تشکیل حکومتی مانند ایران است
سید حسن نصرالله: من آماده ام خود را برای اهداف انقلاب مصر فدا کنم
رونمایی از 4 ماهواره جدید با حضور رئیس جمهور

همشهری:
در هفتمین روز دهه فجر؛ هفت دستاورد فضایی روزنمایی شد
سید حسن نصرالله: آمریکا نگران تکرار انقلاب اسلامی ایران در مصر است
شهردار تهران در مراسم گشایش ایستگاه آزادی: امیدوارم به زودی 7 قطار مترو از گمرک ترخیص شود

کد مطلب 1248539

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