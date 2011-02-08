مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

ایران :
رئیس جمهور در آیین افتتاح نمایشگاه توانمندی های هوافضا اعلام کرد؛ پرتاب ماهواره های متعدد ایرانی در ماه های آینده
اخوان المسلمین: از امام خامنه ای سپاسگزاریم
تیم ملی به ابوظبی رفت
تفاهم:
پرداخت عیدی کارمندان تا آخر هفته
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی
با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛ رونمایی از 4 ماهواره بومی، موتور ماهواره بر "سفیر B1" و "کاوشگر4"
جام جم :
دخالت آشکار آمریکا در انقلاب مردمی مصر
"کرش" برای سرمربیگری تیم ملی به تهران می آید
رانندگی با سرعت نور به سبک آینده
جوان:
اخوان المسلمین: از امام خامنه ای تشکر می کنیم
نصرالله: انقلاب مصر منطقه را دگرگون می کند
6 استفتای جدید از رهبر معظم انقلاب درباره وقف
حمایت:
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد؛ تولید انبوه موشک های بالستیک هوشمند
لزوم حبس زدایی از قوانین
انقلاب اسلامی، الهام بخش نهضت های مردمی
خراسان:
فرمانده سپاه خبر داد؛ تولید انبوه موشک های بالستیک هوشمند مافوق صوت
عضو کمیسیون بهداشت: دسترسی 90 درصد روستاییان به خدمات بهداشتی درمانی پس از انقلاب اسلامی
وزیر جهاد کشاورزی: وام 100 میلیون تومانی برای اصلاح ساختار مصرف انرژی پرداخت می شود
دنیای اقتصاد:
رکورد شکنی بازار سهام ادامه دارد
بورس در مرز 22 هزار
وزارت راه به پایان راه رسید؟ گام اول ادغام راه با مسکن
شرق:
آیت الله هاشمی رفسنجانی: خیزش مردم به مصر و تونس محدود نمی ماند
مرتضی اشراقی نوه امام (ره): امام معتقد بود نمی توان با خواست ملت مخالفت کرد
فعالیت حزب حاکم تونس ممنوع شد
فرهیختگان:
آیت الله هاشمی رفسنجانی: مسلمانان مصر و تونس از چاله استبداد به چاه استعمار نیفتند
مخالفان دولت مصر در چهاردهمین روز اعتراضات فریاد زدند؛ مبارک باید برود
عمر البشیر: تجزیه سودان را می پذیرم
قدس:
در پاسخ به جو سازی های رسانه ای غرب صورت گرفت؛ تقدیر "اخوان المسلمین" مصر از سخنان رهبر انقلاب
اهتزاز پرچم سبز رضوی بر بلندای خورشید
ادغام وزارت راه و مسکن جدی شد
کیهان:
با قدردانی از بیانات ولی امر مسلمین اعلام شد؛ اخوان المسلمین: آرزوی ما تشکیل حکومتی مانند ایران است
سید حسن نصرالله: من آماده ام خود را برای اهداف انقلاب مصر فدا کنم
رونمایی از 4 ماهواره جدید با حضور رئیس جمهور
همشهری:
در هفتمین روز دهه فجر؛ هفت دستاورد فضایی روزنمایی شد
سید حسن نصرالله: آمریکا نگران تکرار انقلاب اسلامی ایران در مصر است
شهردار تهران در مراسم گشایش ایستگاه آزادی: امیدوارم به زودی 7 قطار مترو از گمرک ترخیص شود
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