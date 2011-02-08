اسرائیل باید خود را برای یک جنگ تمام عیار آماده کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل گفت: با توجه به تحولات اخیر و اعتراضات عمومی در سراسر خاورمیانه اسرائیل باید خود را آماده مقابله با چندین تهدید نماید.

وی می گوید: ارتباط بین بازیگران مختلف ما را ملزم می کند تا با بیش از یک تهدید مقابله کنیم.

اشکنازی نسبت به ظهور آنچه اردوگاه رادیکال خواند هشدار داد و اما در عین حال مدعی شد که اردوگاه میانه رو در بین کشورهای عربی پیشرو در حال بیدار شدن است.

این ژنرال ارتش رژیم اسرائیل افزود: به همین دلیل ما باید خود را آماده برای یک جنگ متعارف کنیم. اگر خود را برای یک جنگ نامتعارف (هسته ای) یا محدود آماده می کنیم این اشتباه است و جنگ تمام عیار چیزی است که باید نسبت به آن باید آمادگی داشته باشیم.

قیام اخیر مردم تونس و مصر که از متحدین اسرائیل بشمار می رفتند موقعیت این رژیم را در بین کشورهای حامی سازش در خاورمیانه بشدت تضعیف کرده است.

همچنین این دو کشور و تحولات آن سبب شده است که دیگر کشورهای حامی سازش نیز سیاستی توام با احتیاط درپیش بگیرند که این روند می تواند در نهایت به توازنی جدید در منطقه و به ضرر تل آویو تمام شود.