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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۵

اشکنازی :

اسرائیل باید خود را برای یک جنگ تمام عیار آماده کند

اسرائیل باید خود را برای یک جنگ تمام عیار آماده کند

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی بر آمادگی رژیم اسرائیل برای یک جنگ تمام عیار در پی تحولات اخیر در خاورمیانه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل گفت: با توجه به تحولات اخیر و اعتراضات عمومی در سراسر خاورمیانه اسرائیل باید خود را آماده مقابله با چندین تهدید نماید.

وی می گوید: ارتباط بین بازیگران مختلف ما را ملزم می کند تا با بیش از یک تهدید مقابله کنیم.

اشکنازی نسبت به ظهور آنچه اردوگاه رادیکال خواند هشدار داد و اما در عین حال مدعی شد که اردوگاه میانه رو در بین کشورهای عربی پیشرو در حال بیدار شدن است.

این ژنرال ارتش رژیم اسرائیل افزود: به همین دلیل ما باید خود را آماده برای یک جنگ متعارف کنیم. اگر خود را برای یک جنگ نامتعارف (هسته ای) یا محدود آماده می کنیم این اشتباه است و جنگ تمام عیار چیزی است که باید نسبت به آن باید آمادگی داشته باشیم.

قیام اخیر مردم تونس و مصر که از متحدین اسرائیل بشمار می رفتند موقعیت این رژیم را در بین کشورهای حامی سازش در خاورمیانه بشدت تضعیف کرده است.

همچنین این دو کشور و تحولات آن سبب شده است که دیگر کشورهای حامی سازش نیز سیاستی توام با احتیاط درپیش بگیرند که این روند می تواند در نهایت به توازنی جدید در منطقه و به ضرر تل آویو تمام شود.

کد مطلب 1248540

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