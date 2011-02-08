اختصاص 700 میلیارد ریال برای تکمیل پروژه ‌های آبرسانی روستایی در گیلان

محمدعلی فرامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرایی شدن این مصوبه و نیز تخصیص باقیمانده اعتبارات سفر اول تمام روستاهای استان گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند و این اقدام جشن اتمام آبرسانی به روستاهای استان گیلان و برخورداری همه روستاییان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را نوید خواهد داد.

وی اظهارداشت: درحال حاضر شاخص بهره‌ مندی روستاییان استان گیلان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 73 درصد است.

سرپرست آب و فاضلاب روستایی گیلان همچنین با اشاره به افتتاح پروژه آبرسانی به مجتمع تمچال شهرستان آستانه اشرفیه از مجموعه طرح بزرگ آبرسانی به هزار روستای استان گفت: این مجتمع که شامل پنج روستا است، لوله گذاری شبکه توزیع و خط انتقال بطول 25 هزار متر، ساخت یک باب مخزن زمینی به حجم 500 متر مکعب، یک باب مخزن هوایی به حجم 50 متر مکعب، ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ با دبی 25 لیتر بر ثانیه و اعتباری معادل هشت هزار و 500 میلیون ریال اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری رسمی از این مجتمع هزار و 900 خانوار را از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند و تعداد روستاهای برخوردار از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به هزار و 600 روستا افزایش یافت.

فرامینی ادامه داد: شاخص برخورداری روستاییان از آب آشامیدنی بهداشتی به 86.75 درصد و شاخص بهره مندی شبکه ها و تاسیسات استان به 71.75 درصد ارتقاء پیدا کرده است.