گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان و داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه طی گفتگوی تلفنی به مرور همکاریهای دوجانبه و تبادل نظر در خصوص موضوعات بین المللی و تحولات منطقه ای پرداختند.



در این گفتگوی تلفنی طرفین ضمن ابراز خشنودی از برگزاری موفق کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور و زمینه های جدید همکاری و توسعه روابط تجاری، آخرین تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بررسی قرار دادند.



صالحی همچنین بر اهمیت تداوم رایزنیها و نیز هوشیاری لازم بویژه در زمینه تهدیدات احتمالی رژیم صهیونیستی که تحولات منطقه را در جهت مخالف منافع خود می داند تاکید کرد.

