گرامیداشت خوزه مارتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت خوزه مارتی شاعر، روزنامه‌نگار و انقلابی کوبایی روز دوشنبه 18 بهمن با حضور ویلیام کاربو ریکاردو سفیر کوبا در ایران، خورخه میراندا سفیر بولیوی در ایران، ماریو بارکرو سفیر جهموری نیکاراگوئه و جمعی از شاعران و منتقدان ادبی در سفارت کوبا در تهران برگزار شد.

ویلیام کاربو ریکاردو در ابتدای این برنامه گفت: امروز که 158 امین سالگرد تولد خوزه مارتی است به همت انجمن دوستی ایران و کوبا در این‌جا گرد هم آمده‌ایم تا یاد او را گرامی داریم. مارتی به عنوان یک مبارز میهن‌پرست جنبه‌های مختلف دیگری نیز دارد. او یک شاعر و فعال در ادبیات زمان خود بود و بخش مهمی از تاریخ انقلاب کوبا تاثیرگرفته از آرا و افکار اوست.

وی گفت: مارتی فعالیت‌های زیادی برای پیروزی فقرا در انقلاب انجام داد. رهایی از استعمار و ایجاد یک جمهوری دو هدف مهم او در مبارزات انقلابی‌اش بودند. او معتقد بود برای ایستادن مقابل امپریالیسم باید یک جبهه متحد از کشورها تشکیل شود. می‌توان ادعا کرد بیانیه مهمی که فیدل کاسترو پس از حمله به مونکادا صادر کرد با توجه به عقاید و افکار مارتی تهیه و تنظیم شده بود.

ریکاردو: آمریکا تهدیدی برای جوامع بشری است

ریکاردو ادامه داد: مارتی به دنبال نهادینه ساختن اخلاق و آزادی بود و در این راه با بسیاری از معلمان،‌ روشنفکران و روحانیون دیدار می‌کرد. او می‌دانست که با توجه به نظرات سیمون بولیوار و ایجاد جمهوری می‌توان به دوران برده‌داری پایان داد. سال 1889 یکی از سالهای پرتلاش در زندگی مارتی بود. او در مقابل توهینی که به خاطر مطرح کردن طرح الحاق کوبا به آمریکا، مطرح شد ساکت نماند و در بسیاری از جلسات و کنفرانس‌های بین المللی به افشاگری پرداخت.

سفیر کوبا در ایران افزود: در سال 1891 یکی از مقالات به یاد ماندنی مارتی منتشر شد که به همراه آن یک سری از اسناد با ارزش در دیگر کشورهای آمریکای لاتین درباره مبارزات او پیدا شد. او مدتی را در زندان گذراند. سپس به اسپانیا تبعید شده و بعد هم به مکزیک فرستاد شد. او در نهایت به کوبا بازگرداننده شد و با گلوله سربازان اسپانیایی از پا در آمد.

وی در پایان گفت: امروز آمریکا فقط برای مردم کوبا تهدید نیست بلکه می‌تواند برای دیگر جوامع بشری نیز تهدید تلقی شود.

در ادامه این مراسم هادی خوانساری مدیر انجمن دوستی ایران و کوبا گفت: حرکات تاثیرگذار خوزه مارتی در دهه‌های مختلف باعث شکل‌گیری موج‌های ضد امپریالیستی در جهان شد و شهدای زیادی را به پیشگاه آزادی تقدیم کرد. به همین دلیل امروز کیلومترها دورتر از زادگاه مارتی به احترام او ایستاده‌ایم.

وی گفت: مارتی پایه‌گذار انقلابی شد که حتی اقشار مختلف ایران را طی دهه‌های 50 و 60 تحت تاثیر قرار داد. این موضوع نشان می‌دهد که تفکر ماندگار است و مرگ ندارد. شخصیت خوزه مارتی را از چند جهت می‌توان مورد تحلیل قرار داد. او یک فیلسوف، شاعر، روزنامه‌نگار و سیاستمداراست اما سعی کرد تمام این موارد را در یک نقطه مشترک در هم آمیزد و از این نقطه، صلح و انسانیت را استخراج کند.

خوانساری ادامه داد: در ایران هنوز کتابی از مارتی منتشر نشده است، ولی پیگیر این موضوع هستیم تا با تلاش انجمن دوستی ایران و کوبا آثار این شاعر را در ایران به چاپ برسانیم. همانطور که چه‌گوارا به ایرانیان و جهانیان معرفی شده است مارتی نیز چنین حقی دارد که به مردم معرفی شود.

مدیر انجمن دوستی ایران و کوبا افزود: انجمن دوستی ایران و کوبا از اولین انجمن‌های دوستی ایران با دیگر کشورهاست که سابقه 10 سال فعالیت مفید را در عرضه فرهنگ دارد. چاپ مقاله‌های مختلف در مطبوعات ایران، برگزاری همایش‌های فرهنگی، برپایی جلسات شعرخوانی و حضور در نمایشگاه‌های کتاب بخشی از فعالیت‌های این انجمن است.

وی افزود: طبق برنامه‌های انجمن، هفته فرهنگی ایران در کوبا از 8 مارس سال جاری آغاز می‌شود و در این هفته برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، نقاشی، عکس و ... را خواهیم داشت.

در ادامه این برنامه، کریم رجب‌زاده، فریاد شیری، محمد شعبانی و علی عبداللهی به خوانش اشعار خود پرداختند. سپس موسیقی زنده برای حاضران اجرا شد.