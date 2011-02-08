به گزارش خبرنگار مهر، ارومیه حریف این هفته پیکان است. تیمی که در مرحله رفت و در دیداری معوقه موفق شد با غلبه بر خودروسازان یکی از پیروزی‌های با ارزش خود و نتایج بزرگ لیگ را رقم بزند. بازیکنان این تیم فردا و در هفته نهم مسابقات والیبال لیگ برتر در شرایطی دوباره مقابل پیکان صف‌آرایی می‎کنند که حریف‎شان شرایطی متفاوت نسبت به مرحله رفت دارد.

پیکان دیدار رفت مقابل ارومیه را در شرایطی برگزار کرد که به خاطر برگزاری دیدارهای فشرده و سنگین در مسابقات باشگاه‌های جهان به دور از آمادگی و هماهنگی کامل بود و به همین دلیل خیلی راحت و بدون حتی یک گیم برده مغلوب ارومیه شد. اما این تیم برای برگزاری دیدار برگشت از هر نظر در آمادگی کامل به سر می‌برد. خصوصا اینکه صدرنشین است و برای حفظ این جایگاه به پیروزی در بازی فردا نیاز دارد.

اگر شاگردان پیمان اکبری به هر دلیلی دوباره مغلوب ارومیه شوند، شرایط برای صدرنشینی ابومسلم در گروه "ب" مهیا خواهد شد. البته به شرطی که این تیم برنده دیدار مقابل آلومینیوم المهدی باشد. خراسانی‎ها با در نظرگرفتن این شرایط مصمم به کسب پیروزی هستند.

در سایر دیدارهای گروه "ب" دو تیم ته جدولی پتروشیمی و بازرگانی جواهری گنبد در ماهشهر به مصاف هم می‎روند. پرسپولیسی‎ها هم در تهران میزبان نماینده آمل هستند.

در چارچوب دیدارهای گروه "الف" نیز سایپا برای حفظ صدرنشینی خود به 2 امتیاز کامل از دیدار مقابل دانشگاه آزاد نیاز دارد در غیر اینصورت باریج اسانس با پیروزی برابر پیشگامان کویر یزد می‎تواند دوباره به صدر جدول رده بندی بازگردد.

داماش یکی دیگر از تیم‎های میزبان گروه "الف" در هفته نهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور است. شاگردان حسین معدنی این هفته به مصاف ارتعاشات صنعتی می‌روند. کرمانی‎ها هم در هفته نهم به دیدار بانک کشاورزی خواهند رفت.

برنامه دیدارهای هفته نهم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و جدول رده‎بندی این مسابقات به شرح زیر است:

چهارشنبه - 20/11/89

* پیکان تهران - ارومیه، ساعت 16، خانه والیبال

* سایپای البرز - دانشگاه آزاد، ساعت 17، سالن والیبال کرج

* داماش گیلان - ارتعاشات صنعتی ایران، ساعت 17، سالن کارگران رشت

* هیئت والیبال کرمان - بانک کشاورزی، ساعت 17، سالن تربیت بدنی کرمان

* پیشگامان کویر یزد - باریج اسانس کاشان، ساعت 17، سالن والیبال یزد

* ابومسلم خراسان - آلومینیوم المهدی بندرعباس، ساعت 17، سالن مهران مشهد

* پتروشیمی بندرامام - بازرگانی جواهر گنبد، ساعت 17، سالن شهرک بعثت

* پرسپولیس تهران - کاله آمل، ساعت 18، خانه والیبال

جدول رده‎بندی گروه "الف":

1- سایپای البرز (6 برد، 2 باخت، 14 امتیاز)

2- باریج اسانس کاشان (6 برد، 2 باخت، 14 امتیاز)

3- داماش گیلان (5 برد، 3 باخت، 13 امتیاز)

4- هیئت والیبال کرمان (5 برد، 3 باخت، 13 امتیاز)

5- پیشگامان کویر یزد (3 برد، 5 باخت، 11 امتیاز)

6- بانک کشاورزی (3 برد، 5 باخت، 11 امتیاز)

7- ارتعاشات صنعتی ایران (2 برد، 6 باخت، 10 امتیاز)

8- دانشگاه آزاد (2 برد، 6 باخت، 10 امتیاز)

جدول رده‎بندی گروه "ب":

1- پیکان تهران (6 برد، 2 باخت، 14 امتیاز)

2- ابومسلم خراسان (6 برد، 2 باخت، 14 امتیاز)

3- کاله آمل (5 برد، 3 باخت، 13 امتیاز)

4- ارومیه (4 برد، 4 باخت، 12 امتیاز)

5- پرسپولیس تهران (4 برد، 4 باخت، 12 امتیاز)

6- پتروشیمی بندرامام (4 برد، 4 باخت، 12 امتیاز)

7- آلومینیوم المهدی بندرعباس (2 برد، 6 باخت، 10 امتیاز)

8- بازرگانی جواهری گنبد (یک برد، 7 باخت، 9 امتیاز)