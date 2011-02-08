به گزارش خبرنگار مهر، دوره کاری هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان هفته گذشته به پایان رسید و با وجود درخواست اعضای این هیئت برای شرکت در انتخابات و تشکیل هیئت مدیره دید، به دلیل به حد نصاب نرسیدن این افراد انتخابات سه هفته پیش برگزار نشد و این انتخابات به امروز (19 بهمن) موکول شده است.

عضویت در هیئت مدیره این انجمن دوساله است و در حال حاضر محمود آموزگار به عنوان رئیس هئیت مدیره، احد رضایی به عنوان مدیرعامل و حامد میرزابابایی دیگر عضو هیئت مدیره فعالیت می‌کنند.

قرار است امروز و در چهارمین دوره انتخابات 3 عضو اصلی هیئت مدیره، دو عضو علی‌البدل، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای دوره آتی مشخص و معرفی شوند.

احد رضایی مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه هیچ یک از اعضا برای انتخابات و عضویت در هیئت مدیره نامزد نشده‌اند. متاسفانه این اتفاق در سال‌های گذشته هم می‌افتاد و روالی معمول بوده است.

وی درباره دلیل این اتفاق به تعداد کم اعضای انجمن اشاره کرد و گفت: انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی 25 عضو دارد و دوستان عضو انجمن کمی شکست نفسی می‌کنند و خیلی مایل نیستند با نامه کاندیدا شوند و جلسه قبلی هم همین اتفاق افتاد.

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان در عین حال افزود: من بسیار امیدوارم عصر امروز تعدادی از اعضا کاندیداتوری خود را اعلام کنند و انتخابات برگزار شود.

رضایی در پاسخ به این سوال که "اگر این اتفاق نیفتد، سرنوشت انتخابات چه خواهد شد؟" تاکید کرد: بعید است این اتفاق بیفتد و من مطمئنم دوستان امروز کاندیدا خواهند شد ولی در صورت نامزد نشدن اعضا طی امروز انتخابات بعداً برگزار می‌شود.

به گفته وی چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره این انجمن ساعت 15 امروز (سه‌شنبه 19 بهمن) در دفتر این انجمن واقع در کوی نصر، خیابان 38 (شهید احمدی)، فرعی بین 38 و 40، شماره 4 برگزار می‌‌شود.

انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان موسسه‌ای غیرانتفاعی و غیرتجاری است که در سال 1383 با هدف ایجاد هماهنگی بین نمایندگان ناشران خارجی در ایران شکل گرفت. این موسسه در حال حاضر دارای حدود 25 عضو است که بیش از 85 درصد از کل کتابهای خارجی مورد نیاز دانشگاهها، مراکز و موسسات تحقیقاتی، اعضای هیئت‌های علمی و دانشجویان را از طریق نمایشگاههای کتاب و نیز در طول سال تامین می‌کند.

آمه، آمون نیلگون، اورینت، تیمه، جهان ادیب، خدمات دانش کتیبه، خدمات کتاب، خدمات کتاب نیل، سپلای، شهر کتاب، غزال، فراوران دانش گستر، کاسپین، کتاب آریا هنر، کتاب آوند دانش، کتاب سپهر، کتاوا، کوکب قشم، لینکس، مک گروهیل، ویژه نشر و نگاره ثریا از ناشران عضو انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان هستند.