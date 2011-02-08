چالشهای آتی قیام مصریها؛ از فقدان رهبری واحد تا اختلاف درباره اصل مذاکره

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت 13 روز از آغاز قیام مردمی مصر علیه رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک نمایندگان برخی گروه های مخالف دولت به ویژه اخوان المسلمین روز گذشته با عمر سلیمان معاون رئیس این کشور گفتگو کردند.

این گفتگو برای حکومت مبارک که طی 2 هفته اخیر برای باقی ماندن در قدرت به هر اقدامی متوسل شده بود و وعده های بسیاری به مردم داده بود به نوعی یک پیروزی محسوب می شد.

در پایان این گفتگوها بیانیه ای از سوی مقامات مصری صادر شد که در آن آمده بود: طرف های گفتگو کننده بر ضرورت تعامل مناسب با بحران کنونی کشور و خواسته های مشروع مردمی و گروه های سیاسی توافق کردند.

در بخش دیگر بیانیه آمده است: طرفین درباره انتقال مسالمت آمیز قدرت طبق قانون اساسی و انجام اصلاحات قانونی شامل بندهای 76 و 77 این قانون توافق کردند.

واکنش ها به گفتگو با سلیمان



انجام این گفتگو واکنش های متفاوتی را در سطح داخلی مصر داشت. "محمد البرادعی" از سران اصلی اپوزسیون ضمن انتقاد از گفتگو با عمر سلیمان اظهار داشت: این گفتگو تغییری که مردم مصر خواهان تحقق آن هستند را نشانه نگرفته است.

"زیاد العلیمی" یکی از اعضای ائتلاف موسوم به "انقلاب خشم" نیز که متشکل از اخوان المسلمین، جنبش 6 آوریل، عدالت، آزادی و جبهه دموکراتیک است اعلام کرد: ما با اصل گفتگو با رژیم مبارک مخالفیم و آن را توهینی به ملت می دانیم و مثل تمامی مردم معتقدیم گفتگو تنها پس از کناره گیری مبارک امکانپذیر خواهد بود.

"اسراء عبدالفتاح" یکی از فعالان سیاسی در این باره می گوید: گفتگو باید تنها با موافقت معترضین صورت گیرد و ما مخالف گفتگوها پیش از کناره گیری مبارک هستیم.

"ایمن نور" رئیس حزب لیبرال "الغد" تاکید کرد: گفتگوها باید با حضور تمامی احزاب و گروه های سیاسی کشور و پس از خروج مبارک از حکومت صورت گیرد.

حزب عربی الناصری نیز عقب نشینی خود را از گفتگو با عمر سلیمان اعلام و خاطرنشان کرد که خواهان گفتگوها پس از کناره گیری مبارک از قدرت است.

از سوی دیگر اخوان المسلمین مصر که روز گذشته از طرف های گفتگو کننده با عمر سلیمان بود عقیده دارد این گروه همچون دیگر احزاب و گروه های مخالف خواهان سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک است و مشارکت آن در گفتگو با عمر سلیمان با هدف سنجش نیات این رژیم صورت گرفته است.

"عصام العریان" و "محمد مرسی" از سخنگویان اخوان المسلمین ضمن مخالفت با بقای حسنی مبارک در قدرت اعلام کردند که تداوم گفتگو با عمر سلیمان مشروط بر تحقق خواسته های مردمی است و این امر با اصل ادامه تظاهرات سراسری در کشور تناقض ندارد.

خواسته های اخوان المسلمین



مهمترین خواسته های مطرح شده اخوان المسلمین در گفتگوهای دیروز عبارتند از:

1) واگذاری امور حکومتی به رئیس دادگاه عالی

2) تشکیل دولت انتقالی برای پیشبرد امور

3) برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف طبق قانون اساسی کنونی و تحت نظارت کامل قضایی

4) تشکیل پارلمانی که قانون اساسی را اصلاح کند

5) برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از اصلاح قانون اساسی

چالش های فراروی قیام مردمی مصر



این گفتگوها در حالی صورت گرفت که بسیاری از احزاب و گروه های مخالف و مهمتر از آن مردم با اصل گفتگو با عوامل رژیم حسنی مبارک مخالفند و بر سرنگونی حکومت مبارک تاکید دارند، لذا این مسئله یعنی اصل اختلاف گروه های اپوزسیون درباره گفتگو با دولت و عدم توافق درباره انجام گفتگو یا عدم آن تا زمان کناره گیری مبارک می تواند به انقلاب مردمی مصر لطمه جبران ناپذیری وارد کند.

ادامه مذاکره با رژیم مبارک ممکن است به منجر به بی اعتمادی و بدبینی مردم به احزاب و گروه های مخالف شود به ویژه اینکه انقلاب مردمی مصر فاقد رهبری واحد و کاریزما است.



با توجه به اینکه در ابتدای قیام مردمی مصر رژیم مبارک پیشنهاد گفتگو را با مخالفان مطرح کرد و این مسئله از سوی اپوزسیون رد شد و مخالفان اعلام کردند که تا زمان برکناری مبارک هیچ گفتگویی انجام نخواهند داد سرپیچی از این توافق و گفتگوی برخی مخالفان با عمر سلیمان می تواند خطرناک و تنها به نفع رژیم مبارک باشد.

علاوه براین ادامه گفتگوها ممکن است منجر به بی اعتمادی و بدبینی مردم به احزاب و گروه های مخالف شود به ویژه اینکه انقلاب مردمی مصر فاقد رهبری واحد و کاریزما است. بدبینی ملت به اپوزسیون نقطه آغاز اختلافات خواهد بود و این رویه قیام ملت مصر را با ناکامی مواجه خواهد کرد.

در شرایط کنونی، وحدت و اتفاق نظر مردمی و اپوزسیون بیش از هر وسیله دیگری اسباب سرنگونی حکومت مبارک و تحقق خواسته های دیرینه ملت مصر را فراهم خواهد کرد.

سمیه خمارباقی

