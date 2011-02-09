به گزارش خبرنگار مهر، طلسم برگزاری مرحله جدید لیگ تیراندازی باکمان باشگاه‌های کشور در بخش خارج از سالنی پنجشنبه هفته جاری در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شکسته می‌شود. این رقابت‌ها که قرار بود تابستان سال جاری برگزار شود به دلیل برپایی اردوهای تدارکاتی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو به دی‌ماه موکول شد و در نهایت مقرر شد تا از تاریخ 21 بهمن‌ماه آغاز شود.

داوود عنبرستانی رئیس سازمان لیگ تیراندازی باکمان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تا پایان جلسه هماهنگی 18 تیم به صورت رسمی برای شرکت در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند اما پیش‌بینی می‌کنیم دو تیم دیگر هم به جمع تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات افزوده شود.

وی افزود: دیدارهای کمان ریکرو زودتر از کامپوند و از پایان هفته جاری در تهران آغاز می‌شود. رقابت‌های این ماده با حضور 16 تیم در دو بخش زنان و مردان برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه برخی از تیم‌ها ظرفیت و شرایط میزبانی را ندارند و برخی هم اعلام کرده بودند که رفت و آمد به تهران برای آنها راحت تر است، رقابت‌ها به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شود.

رئیس سازمان لیگ تیروکمان باشگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: تیم‌های باشگاهی یا استانی تیروکمان بضاعت پرداخت ورودیه را ندارند به همین دلیل از دریافت ورودیه 5 میلیون تومانی تیم‌ها صرف نظر کردیم. در کنار آن با برپایی مسابقات در پایتخت کمک کردیم تا هزینه تیم‌ها، میزبانی‌ها و اسکان نیز کمتر شود.

وی ادامه داد: از تیم‌ها ورودیه نمی‌گیریم اما کمانداران خرج خود را در مسابقات لیگ می‌پردازند. این هزینه برای هر بار شرکت در رقابت‌ها شامل اسکان و تغذیه و مابقی هزینه‌ها 15 هزار تومان می‌باشد که در مقابل مابقی لیگ‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، تیم‌ها هزینه کمی را متقبل می‌شوند.

عنبرستانی با بیان اینکه رقابت‌های لیگ طبق قوانین فیتا و با قضاوت بهترین داوران ایرانی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به این تعداد تیم و دیر شروع شدن مسابقات بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم مسابقات را تا پایان سال به اتمام برسانیم. به نظر می‌رسد که این دیدارها تا اردیبهشت‌ماه سال 90 ادامه داشته پیدا کند.

تیم‌های استقلال، انصار، شرکت مبین، تیرانا، خیریه عمل، فولاد ماهان سپاهان، جهاد زنجان، مخابرات استان مرکزی، مقاومت البرز و هیئت‌های تیروکمان گیلان، گرگان، خراسان جنوبی، همدان، کرمان، البرز، قزوین، کیش، شهر کرد، فارس تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های لیگ تیروکمان در بخش ریکرو زنان و مردان را تشکیل می‌دهند.

هفته نخست رقابت‌های لیگ تیراندازی باکمان باشگاه‌های کشور در مسافت 70 متر در کمان ریکرو زنان و مردان به میزبانی باشگاه برق تهران برگزار خواهد شد.