12 هزار هکتار آب بندان در گیلان وجود دارد

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیلان به لحاظ شرایط اقلیمی و مواهب خدادادی از توانمندی‌ های بالقوه ‌ای در توسعه آبزی‌ پروری برخوردار است.

وی همچنین هشت هزار و 120 هکتار از آب ‌بندانهای گیلان را مناسب آبزی ‌پروری دانست و اظهارداشت: در حال حاضر 30 درصد این توانمندی‌ ها زیر پرورش آبزی‌ پروری هستند.

مدیر کل شیلات گیلان ماهی ‌دار کردن 800 هکتار از آب ‌بندانها را جزو برنامه ‌های سال جاری این سازمان عنوان کرد و گفت: ماهی ‌دار کردن دیگر آب ‌بندانهای گیلان جزو برنامه‌ های شیلات استان است.

وی میزان تولید ماهی درهرهکتار از آب ‌بندانها را دو تن پیش‌ بینی کرد و افزود: کپور ماهیان و ماهیان گرمابی از گونه ‌های مورد استفاده برای پرورش در آب ‌بندانهای استان هستند.

سعیدی آبهای داخلی استان را 30 هزارهکتاراعلام کرد و اظهارداشت: آبهای داخلی شامل تالاب، خلیج و سدهای استان بوده که 18 هزار هکتار آن مناسب آبزی ‌پروری است.

وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم نسبت به ماهی‌ دار کردن آبهای داخلی استان برای آبزی ‌پروری اقدام خواهد شد، افزود: به دلیل محدودیتهای که در بخش صید و صیادی وجود دارد سه مرکز توانمندسازی بازسازی ذخایر دریایی در استان وجود دارد که میلیونها بچه ماهی را به دریا رها سازی می‌ کنند.

مدیرکل شیلات گیلان رهاسازی ماهیان در دریای خزر را موجب افزایش صید صیادان دانست و یادآورشد: در این خصوص با محدودیتهای مواجه هستیم که شیلات باید با روشهای نوین و شیوه ‌های جدید مدیریتی بتواند از توانمندی ‌های استان در امر پرورش ماهی بیشتر استفاده کند.