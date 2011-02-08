به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کرش، پس از ورود به ایران برای مذاکره با مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان گفت: خیلی خوشحالم از اینکه به ایران آمده‌ام و در این کشور حضور دارم. حضور من در ایران تازه شروع کار بوده و در حد دیدار از این کشور است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه روند مذاکرات خوب پیش برود، افزود: این آغاز مذاکرات من با فدراسیون فوتبال ایران است. این مهم است که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران چه انتظاراتی از من دارند، چقدر می توانم به فوتبال ایران کمک کنم و من چه انتظاراتی از آنها خواهم داشت.

این مربی پرتغالی که برای نخستین بار به کشورمان آمده است، خاطرنشان کرد: باید ببینم کار را چقدر می توانیم پیش ببریم و روند مذاکرات چگونه طی خواهد شد.

کرش در خصوص شناخت خود از فوتبال ایران گفت: من دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا را دیده‌ام و از گذشته نیز چیزهای زیادی از فوتبال ایران می‌دانم. این را هم می دانم که در ایران بازیکنان با استعدادی حضور دارند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال پرتغال برای مذاکره با مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان دوشنبه شب وارد تهران شد.