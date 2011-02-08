23 بهمن زمان افتتاح رسمی طرح پزشک خانواده شهری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام(ره) در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، گفت: مراسم رسمی این طرح روز شنبه 23 بهمن با حضور بنده و مهندس محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی برگزار می شود.

در طرح پزشک خانواده شهری برای هر 10 هزار نفر جمعیت یک مرکز خدمات پزشک خانواده شامل 4 پزشک و 17 نفر کادر بهداشتی و درمانی شامل 2 پرستار، 2 ماما، یک متخصص تغذیه، یک متخصص روانشناسی، یک متخصص بهداشت خانواده، یک متخصص بهداشت محیط و افراد دیگر تشکیل می‌شود.

مراسم افتتاح طرح پزشک خانواده روز شنبه با حضور وزرای بهداشت و رفاه در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت برگزار خواهد شد و طی آن وزیر بهداشت از طریق ارتباط از راه دور 3 مرکز پزشک خانواده را در 3 استان افتتاح می‌کند و از نزدیک و به صورت تصویری در جریان نحوه عملکرد این مراکز قرار می‌گیرد.