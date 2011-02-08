راه اندازی 13 سینما کودک در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیز زاده گرجی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام راه اندازی سینما کودک در 13 مرکز دیگر این کانون در استان تصریح کرد: درسالجاری همزمان با روز سینما در شهریور امسال، 10سالن اجتماعات مراکز کانون پرورش فکری استان مجهز به سینما کودک شدند که به مناسبت دهه فجر سینما کودک در 12 مرکز دیگر راه اندازی و با بهره برداری از بزرگترین مجتمع فرهنگی مرکزمازندران مرکز شماره سه ساری افتتاح وسینما کودک نیز در این مجتمع راه اندازی می شود.

مدیر کانون پرورش فکری مازندران با بیان شیوه اجرای فیلم در سینما کودک کانون پرورش فکری در سطح استان گفت: مراکز کانون در هفته حداقل یک دفعه برای کودکان ونوجوانان پخش فیلم خواهند داشت و کودکان و نوجوانان می توانند از این فرصت به دست آمده برای دیدن فیلم استفاده کنند.

گرجی افزود: مربیان فرهنگی و هنری باید قبل از پخش فیلم درباره مختصات آن صحبت کوتاهی داشته باشند تا اعضا با آمادگی ذهنی بهتری به تماشای فیلم بنشینند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مازندران تصریح کرد: اعضای کانون پس از پخش فیلم می توانند با نظارت مربی پیامهای فیلم، نقاط ضعف وقوت، نحوه به پایان رسیدن، شخصیت ها و هنرمندان را مورد بحث وگفتگو قرار دهند تا پخش فیلم به یک برنامه پرهیجان که باعث تقویت قوه تخیل می شود تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه فیلمهای کانونی باید با استاندارد کانون مطابقت داشته و به گروه سنی توجه شود اظهارداشت: از جمله تولیدات کانون پرورش فکری تولید فیلم و پویانمایی بر اساس گروههای سنی مخاطب است و لذا پخش فیلم در مراکزکانونی با برنامه های جنبی قابل اکران است.