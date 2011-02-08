شهرستان چایپاره شبکه بهداشت و درمان ندارد

مجید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: متاسفانه با وجود تبدیل شدن این منطقه به شهرستان با گذشت دو سال هنوز در این شهرستان شبکه بهداشت و درمان ایجاد نشده است.

هاشمی با گلایه از بی توجهی مسئولان استانی از جمله دانشگاه علوم پزشکی استان به وضعیت بهداشتی این شهرستان گفت: تاکنون بارها تذکرات کتبی و شفاهی متعددی به دانشگاه علوم پزشکی استان و شهرستان خوی در این خصوص و نیز شهرداری و شورای شهر چایپاره ارسال شده ولی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

فرماندار چایپاره با بیان اینکه از سال گذشته و روی کار آمدنم به عنوان فرماندار بارها به مراجع ذیربط در خصوص مشکلات بهداشتی این شهرستان هشدار داده ام افزود: در جلسه اخیر کارگروه بهداشت و امنیت غذایی به تمامی مسئولان متولی امر تا اول اسفند ماه نسبت به ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات در این بخش فرصت و زمان داده شده در غیر اینصورت برخورد قاطع خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه 69 روستای این شهرستان زیرپوشش سه مرکز بهداشتی درمانی و 14 خانه بهداشت قرار دارند به وضعیت نامناسب بهداشت در بعضی از اماکن میدان دواب و بازار هفتگی، سرویسهای بهداشتی عمومی شهر، جایگاه نامناسب زباله شهری اشاره و بر لزوم حل این مشکلات تاکید کرد.

وضعیت جویهای شهری، وضعیت نامناسب کشتارگاه، وجود دامداریها در داخل شهر، کلرزنی نامناسب مخازن آب شرب روستایی، وجود مواد غذایی تاریخ گذشته در واحدهای صنفی، وضعیت نامناسب عرضه مواد خوراکی در هفته بازار و میدان دواب، عدم جمع آوری زباله های روستاها، عرضه گوشت قرمز و مرغ تاریخ گذشته بخشی از این مشکلات است که مردم چایپاره روزانه با آنها دست و پنجه نرم می کنند.