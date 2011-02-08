نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از مردان نبود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده شامگاه دوشنبه در نشست استحکام خانواده و رسالت زن که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد، اظهار داشت: بانوان همراه با آقایان در راستای پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و در این راه نقش و تاثیرگذاری این قشر کمتر ازآقایان نبود.

وی عنوان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زن در اجتماع به جایگاه والا و ارزشی خود رسید و امروز به برکت انقلاب اسلامی است که بانوان در تمامی عرصه ها حضور دارد و توانمندی های خود را در جهت توسعه و پیشرفت کشور به نحو احسن به به نمایش می گذارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: متاسفانه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه به زن ابزاری و تنها به عنوان یک کالا بود ولی امروز در کشورمان زنان با حفظ حجاب و دستورات دین مبین اسلام در تمامی صحنه ها حضور داشته و ایفای نقش می کنند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: تزلزل در جایگاه و منزلت زن در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی باعث سست شدن بنیان خانواده ها به عنوان موثرترین عنصر در اجتماع شده بود، که خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب زنان به جایگاه والای خود رسیده و بنیان خانواده ها نیز مستحک متر شد.

وی در ادامه به موفقیت های بانوان کشورمان طی سال های بعد از انقلاب و رشادت های این قشر در جهت دفاع از آرمان های نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: زنان ایران اسلامی در سالهای هشت سال دفاع مقدس و با حضور خود در صحنه بهترین تابلوهای ایثار و شهادت را ترسیم کردند.

در ادامه این مراسم برنامه های فرهنگی و هنری در جهت گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر با حضور جمعی از بانوان شاغل در ادارات و سازمانهای دولتی استان برگزار شد.