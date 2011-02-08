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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۰

اسپورت 360 خبر داد:

"کارلوس کرش" با 6 میلیون دلار به ایران می پیوندد

"کارلوس کرش" با 6 میلیون دلار به ایران می پیوندد

طبق اعلام سایت "اسپورت 360" کارلوس کرش پرتغالی با انعقاد قراردادی سه ساله به ارزش 6 میلیون دلار هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کرش در حال حاضر در تهران به سر می برد تا در صورت توافق نهایی با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هدایت این تیم را برعهده گیرد.

کرش 57 ساله سپتامبر سال گذشته به دلیل کسب نتایج ضعیف در رقابت‌های مقدماتی یورو 2012 از سمت سرمربیگری تیم فوتبال پرتغال اخراج شد. این مربی متولد موزامبیک پیش از این در دو دوره به عنوان مربی منچستریونایتد در کنار سرآلکس فرگوسن کار کرده ضمن اینکه در مقطعی هم به عنوان سرمربی رئال مادرید فعالیت کرده است.

کرش در گفتگو با سایت "اسپورت 360" مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران را تایید کرد. وی گفت: بله مذاکراتی صورت گرفته است اما من در حال مطالعه پیشنهاد ایرانی‌ها هستم اما تاکید می کنم تا بدین لحظه هیچ چیز قطعی نشده است.

بر پایه این گزارش، کرش ملاقاتی هم با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشته و اگر توافق نهایی حاصل شود وی به امارات می رود تا از نزدیک بازی دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و روسیه را در ورزشگاه "شیخ زاید اسپورتس سیتی" به نظاره بنشیند.

کد مطلب 1248563

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