به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر عصر روز 17 بهمن با نمایش بخش غیررقابتی و حضورحضور سفیر آلمان، دبیر دوم سفارت ژاپن، سفیر لهستان، معاون سفیر هند و هنرمندانی همچون احمد اسفندیاری، محمود جواد‌ی‌پور، ایرج اسکندری و.. در موزه هنرهای معاصر تهران شروع شد.

بعد از پخش کلیپی از نحوه آماده شدن نمایشگاهها و هیئت داوران در بخش دیگری از این مراسم حمید شاه آبادی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید از حضور 22 هزار اثری که از جانب بیش از 6 هزار هنرمند به جشنواره تجسمی فجر ارسال شده است، تقدیر کرد چراکه آنها قدر و قیمتی جهانی به این جشنواره آفریدند.

وی همچنین این دوره از جشنواره تجسمی فجر را ویژه توصیف کرد: این سومین جشنواره تجسمی فجر است اما در قالب سومین دوره ظاهر نشده چون اگر ما به سایر حوزه‌های تئاتر، سینما و موسیقی که امروز بیست و چندمین دوره خود را می‌گذرانند، نگاه کنیم، می‌بینیم جشنواره تجسمی فجر در همین سه دوره در یک قالب ویژه حضور داشته است.

شاه آبادی در مورد حضور هنرمندان در این جشنواره ابراز کرد: جشنواره تجسمی فجر فرصتی برای تمام هنرمندان تجسمی است که از این ظرفیت استفاده و به عنوان یک منبع و جایگاه ویژه هنری با آن برخورد کنند. لذا آنها که توفیق حضور نداشتند، فرصت شرکت در یک آزمون بزرگ را که نماد و معیار هنر کشور است، از دست دادند.

وی افزود: ضرورت دارد ما به این تاثیرگذاری ویژه توجه کنیم تا این معیار بتواند در تمام حوزه‌ها نقش آفرین باشد، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که جشنواره در دوره‌های آینده شاهد مشتاقان بیشتری باشد و هنرمندان ایران و جهان بتوانند حضورشان را با زمان‌بندی جشنواره تنظیم و برای حضور ما را انتخاب کنند.

شاه آبادی در مورد برنامه‌ریزی برای جشنواره تجسمی فجر عنوان کرد: اگر معیار ما در حوزه جشنواره این‌چنین باشد، نیازمند برنامه‌ریزی بیشتری هستیم تا علاوه ‌بر حضور گسترده‌تر داوری‌های تخصصی را به صورت منطقه‌ای توسعه دهیم تا این روند به سمت و سویی برود که نقش قطب‌های هنری در آن مورد توجه است. ما می‌توانیم فرصت حضور در بازارهای جهانی و عرصه‌های بین‌المللی را پیدا کنیم و آثار این حوزه‌ها را به صورت مستقل در دیگر نقاط جهان مورد بازدید قرار دهیم.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد در توصیف هنر گفت: شاید فرصت نباشد که از نقش ماندگار هنرهای تجسمی صحبت کنیم چون هنر آینه تمام نمای آدمی است و ضرورت دارد متولیان دقت نظر بیشتری داشته باشند اما هنرمندان هم باید از نگاه ایرانی و اسلامی برخوردار باشند.

وی بخشی از هویت ایرانی ـ اسلامی را مرهون هنرهای تجسمی دانست: آنچه امروز هویت ایرانی ما را شکل داده و سرمایه هنری کشور است، تمدن هفت هزار ساله ایرانی و چهار هزار ساله اسلامی را نمایان می‌کند، مرهون مجموعه‌ای از اقدامات حوزه هنرهای تجسمی است که توانسته این میراث را حفظ کند.

شاه آبادی درباره نقش هنرمندان تجسمی توضیح داد: اگر هنرمندان این عرصه نگاه جهانی داشته باشند و این جهان‌بینی ایرانی ـ اسلامی را فراموش نکنند، متوجه می‌شویم جشنواره هنرهای تجسمی فجر فرصت نشان دادن دستاوردهای انقلاب است. امروزه به همت شما هنرمندان سرمایه‌های غنی در هنر داریم که دستاورهای هنر ایرانی تلقی می‌شود.

وی سپس به حضور آثار هنرمندان تجسمی در جهان اشاره کرد: در این سازوکار و بستر بسیاری ارتقا یافتند و این آثار با رشد همراه شدند. تاروپود ایرانی ـ اسلامی باید به جهان ارائه و در برگ برگ آن بوی هویت ایارنی ـ اسلامی استشمام شود.

معاون هنری توصیه کرد که جوانان به سمت هنر پیشرو هدایت شوند: امروزه تلاش می‌شود که هنرمندان از این مسیر فاصله بگیرند. پس باید دقت کنیم که جوانان به سمت هنر پیشرو که روح تعالی را در جامعه افزایش می‌دهد و پاسداشت ارزش‌های دینی ما است، بپردازند.

شاه آبادی در مورد بخش اقتصادی هنرهای تجسمی اظهار کرد: در سال 89 تلاش کردیم اضافه برآنچه در هنرهای تجسمی در گذشته شکل گرفته بود، بسترهای جدی‌تری را فراهم کنیم. ارائه و عرضه هنرهای تجسمی در حوزه‌های مختلف و تلاش برای بهره‌وری در عرصه هنری جز محورهای فعالیت‌های معاونت هنری است تا در این مسیر این هنرها در سبد خانوار بیشتر دیده شود. امروز باید کاری کنیم که هنرمندان به اقتصاد هنری خود فکر کنند.

انتشار کتاب جشنواره

محمود شالویی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مراسم که به دلیل جمعیت زیاد بسیاری نتوانستند در سالن محل برگزاری حضور پیدا کنند و از طریق تلویزیون‌هایی که در راهروهای موزه تعبیه شده بود، برنامه را دنبال می‌کردند، از حضور جشنواره در کشورهای دیگر همچون ایتالیا، اتریش، سوریه، غنا و فرانسه خبر داد.

وی در مورد جزئیات دیگر جشنواره عنوان کرد: در جشنواره امسال علاوه ‌بر رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی، نقاشی قهوه‌خانه‌ای یا خیالی‌نگاری و هنر جدید به عنوان بخش غیررقابتی حضور دارند. 22 هزار اثر از شش هزار نفر به دبیرخانه رسید که بسیار ناباورانه بود و نشاندهنده علاقه هنرمندان برای شرکت در جشنواره است.

شالویی با اشاره به اینکه برای نخستین‌بار کتاب جشنواره آماده و منتشر شده است، افزود: امیدوارم موزه هنرهای معاصر با آثاری که از موزه هنر انقلاب گرفته است بتواند لحظات خوبی را برای بازدیدکنندگان بوجود بیاورد. با همکاری حوزه هنری در نگارخانه‌های موزه آثاری از هنرمندان انقلاب که شاید تاکنون برخی از آثار آنها به نمایش گذاشته نشده است، در معرض دید عموم قرار گرفته‌اند.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی ابراز کرد: امروزه جشنواره هنرهای تجسمی به بالاترین جایگاه در عرصه هنرهای تجسمی نائل آمده است و از هنرمندان این رشته به همین خاطر ممنونیم.

برنامه‌ریزی چهارمین جشنواره

عباس میرهاشمی، عکاس و دبیرکل سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم در ادامه گفت: امسال یک برنامه منظم و رضایت‌بخش داشتیم تا جشنواره بدون وقفه و پرانرژی‌تر از قبل ادامه پیدا کند.

وی همچنین از آماده شدن ستاد برگزاری جشنواره برای دوره بعد خبر داد: در همین دوره برنامه‌ریزی برای دوره‌های بعد آغاز شده است تا بتوانیم بخش‌های بین‌المللی را افزایش دهیم.

به دنبال این سخنان کتاب این دوره جشنواره با حضور شاه آبادی، شالویی و میرهاشمی رونمایی و نمایشگاه آثار بخش غیررقابتی برای بازدید عموم افتتاح شد.





