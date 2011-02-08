به گزارش خبرنگار مهر، ایران که تاکنون موفق به ساخت ماهواره های مصباح، زهره، سینا، امید و طلوع و ماهواره برهای سیمرغ، سفیر، سفیر امید، کاوشگر ۱ و ۲ شده است، گامهای دیگری را در حوزه ساخت ماهواره ها با کاربردهای متفاوت برداشته است. رونمایی از چهار ماهواره جدید "رصد"، "ظفر"، "فجر" و "امیرکبیر" حاکی از گامهای موفقیت آمیز محققان کشور است.

ماهواره امیرکبیر



ماهواره امیرکبیر که از سوی پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و ساخته شده است، تحت عنوان AUTSAT است که به سفارش سازمان فضایی کشور اجرایی شد. ماموریت اصلی این ماهواره انجام مطالعاتی در زمینه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است.

تیم 80 نفره این پروژه که متشکل از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های برق ، مکانیک، کامپیوتر، هوافضا، صنایع و نساجی دانشگاه امیرکبیر بودند موفق به ساخت نمونه اولیه این ماهواره شدند و طبق برنامه ریزیها قرار است این ماهواره در اردیبهشت سال 1390 به فضا پرتاب خواهد شد.

ماهواره فجر

ماهواره فجر از دیگر پروژه های فضایی کشور است که به همت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شد.

این ماهواره، انرژی مورد نیاز خود را از سلولهای خورشیدی تامین می کند و از نوع ماهواره های شناسایی است که ماندگاری و پایداری خوبی دارد و می‌تواند مدت طولانی تری در فضا بماند.

ماهواره رصد و ظفر

ماهواره رصد از دیگر پروژه هایی است که امروز رونمایی شد. ماموریت اصلی این ماهواره برای تصویربرداری و سنجش از دور است.

تصاویر این ماهواره دارای کاربردهای هواشناسی، تشخیص مرزهای دریایی و ترسیم مسیر حرکت رودخانه ها است که از این تصاویر در طرح های ملی استفاده خواهد شد.

پروژه ماهواره ای "ظفر" از دیگر طرحهایی است که امروز رونمایی شد. زمان پرتاب این دو ماهواره متعاقبا اعلام می شود.



علاوه بر این کاوشگر 4 و نیز موتور مرحله اول و دوم ماهواره بر سفیر فجر و ایستگاه زیست محیطی و بازیاب فضایی از دیگر دستاوردهای محققان کشور در این زمینه هوا فضا است که امروز در مراسمی با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

امید ؛ اولین گام ایران در حوزه هوافضا

نخستین تلاش پژوهشگران کشورمان که در حوزه هوافضا به ثمر نشست ماهواره "امید" بود. این ماهواره با هدف برقراری ارتباطات متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی، تعیین مشخصات مداری و تله متری مشخصات زیرسامانه ها به وسیله ماهواره بر "سفیر 2 " به صورت کاملا بومی در کشور طراحی و ساخته شد و در مدار زمین قرار گرفت.

ماهواره "امید" هر 24 ساعت 15 بار به دور زمین می چرخید و در هر دور، دو بار به وسیله ایستگاههای زمینی دورسنجی و بردسنجی کنترل و هدایت می شد. این ماهواره ملی با دو باند فرکانسی و هشت آنتن، اطلاعات را به زمین ارسال و از زمین دریافت می کرد.

ماهواره بر"سفیر 2"نیز به عنوان پرتابگری دقیق وهدایت پذیر قادر است ماهواره های سبک را تا ماوراء جوپرتاب و درمدار پیش بینی شده قرار دهد که تمامی قطعات و اجزاء این ماهواره وماهواره بر از جمله موتور ماهواره بر که از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است به دست متخصصان صنایع هوافضای کشور طراحی و تولید شد.



این موفقیت سکوی پرشی برای پژوهشگران کشوربود تا گامهای بعدی را با امید وهمت بیشتری بردارند. این امرمنجر به سایر دستاوردها در حوزه طراحی و ساخت ماهواره شد.

ردیف نام ماهواره خصوصیات 1 امیرکبیر انجام مطالعاتی در زمینه حوادث طبیعی 2 فجر ماهواره های شناسایی با ماندگاری و پایداری بالا 3 رصد تصویربرداری و سنجش از دور 4 ظفر 5 امید برقراری ارتباطات متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی، تعیین مشخصات مداری و تله متری مشخصات زیرسامانه ها 6 طلوع سنجش از راه دور 7 زهره این ماهواره دارای ماموریت های مختلف است که در سالهای آتی پرتاب خواهد شد 8 نوید تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر 750 میتر و به صورت تک باند 9 سینا نخستین ماهواره و کاوشگر فضایی ایران / سنجش از راه دور و دریافت، ذخیره و ارسال داده های مخابراتی 10 بشارت ماهواره مشترک کشورهای اسلامی



ساخت ماهواره طلوع و دستگاه تعیین وضعیت آن



پس از دستیابی پژوهشگران کشور به دانش فنی طراحی و ساخت ماهواره اخیرا محققان به دنبال دستیابی به سایر فناوریهای نرم افزاری و سخت افزای این فناوری هستند که دراین راستا موفق به طراحی وساخت دستگاه تعیین وکنترل وضعیت ماهواره طلوع شدند.



ماهواره طلوع، نخستین ماهواره سنجش از راه دور ایران است که در 14 بهمن سال 1388- روز ملی فناوری ماهواره ای- رونمایی شد. این ماهواره توسط ماهواره بر "سیمرغ" قابل پرتاب است و دارای فناوریهایی مانند محموله تصویربرداری، کنترل وضعیت مکانیزم ها و سلولهای خورشیدی است. ماموریت اصلی این ماهواره، تصویربرداری تک طیفی با تفکیک پذیری 50 متر، ذخیره و ارسال داده های تصویر به ایستگاههای زمینی است.



با توجه به ویژگی های تصاویر ماهواره طلوع از آن می توان در اموری چون نقشه برداری زمین در مقیاس بزرگ، مطالعه و بررسی حوضچه های آبی و دریا، مشاهده و ارزیابی تخریب منابع انسانی، بررسی علوم کشاورزی، جنگلی، مشاهده پوشش ابرها، پراکندگی انسانی و ارزیابی بلایای طبیعی نظیر زلزله،‌ سیل‌ و آتش سوزی بهره مند شد.



این محققان در گام بعدی اقدام به طراحی و ساخت دستگاهی برای تعیین و کنترل وضعیت این ماهواره شدند.

ماهواره زهره

طراحی و ساخت ماهواره زهره از اوایل انقلاب در دستورکار قرار گرفت که درسالهای اخیر به عنوان یک ماهواره ملی بومی مطالعه بر روی آن آغاز شد. این ماهواره دارای ماموریت های مختلف است که در سالهای آتی پرتاب خواهد شد.

ماهواره نوید

نخستین ماهواره ملی- دانشجویی ایران با عنوان "نوید" توسط دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شده و در روز 14 بهمن سال گذشته مصادف با روز ملی فناوری ماهواره ای رونمایی شد. ماموریت این ماهواره تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر 750 متر و به صورت تک باند است.

این ماهواره با وزن 40 کیلوگرم به منظور استقرار در مدار پایین طراحی شده است. ارتباط ماهواره با ایستگاه زمینی از طریق سه فرستنده و گیرنده در باندهای VHF و UHF صورت می گیرد و انرژی آن توسط صفحات خورشیدی نصب شده بر بدنه جانبی سازه ماهواره در کنار باتری و بهره گیری از تنظیم کننده ها و مبدلهای ولتاژ تامین می شود.

ماهواره سینا

ماهواره سینا نخستین ماهواره و کاوشگر فضایی ایران است. این ماهواره که در روز پنجشنبه 6 آبان ماه سال 84 به فضا پرتاب شد با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار گرفت.

سنجش از راه دور و دریافت، ذخیره و ارسال داده های مخابراتی دو ماموریت این ماهواره است که بخش سنجش از دور، در موارد کشاورزی، تشخیص پوشش زمین ازنظر گیاهی، تغییرات ژئولوژیک مانند سیل وآتشفشان و غیره کاربرد خواهد داشت.