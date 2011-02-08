70 درصد هزینه تولید واحدهای دامپروری مربوط به خوراک دام است

مجید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: سالانه بیش از دو میلیون و350 هزار تن انواع نباتات علوفه ای ازجمله کدو، شلغم، ذرت علوفه ای، تریتی کاله، سورگوم، شبدر و کاه از 12 هزار و 480 هکتار سطح زیرکشت درگیلان حاصل می شود اما این مواد غذایی، خوراک کیفی مناسبی برای دامهای شیری نیستند.

وی با اشاره به اینکه یونجه مناسب ترین علوفه برای دامهای شیری است ودرافزایش تولید شیر تاثیر مستقیم دارد، اظهارداشت: درگیلان سالانه فقط پنج هزار تن یونجه تولید می شود که این مقداربه هیچ وجه پاسخگویی نیازها نیست.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان گفت: صاحبان واحدهای دامداری شیری گیلان برای افزایش تولید شیرتوسط دام های خود ناچارند سالانه 20 هزار تن یونجه را با صرف هزینه های حمل بار ازاستانهای قزوین، همدان، زنجان، اردبیل وکرمانشاه خریداری کنند که این کار عامل اصلی افزایش قیمت بهای تمام شده شیر در گیلان است.

وی با بیان اینکه دامداران گیلانی برای خرید این مقدار یونجه 70 میلیارد ریال هزینه می کنند، بیان داشت: این دامداران ناچارند برای حمل این مقدار علوفه به گیلان حداقل پنج میلیارد ریال هزینه کنند که اولین نتیجه این کار افزایش هزینه های تولید شیر در استان است.

غلامی ادامه داد: با این شرایط دامداران تولید کننده شیردرگیلان ناچارند یا برای افزایش توان تولید شیر دامداریهای خود، علوفه مناسب را با قیمت گران از خارج از استان بخرند یا اینکه به دامهای خود علوفه معمولی که ارزش غذایی کمی دارد بدهند و ظرفیت تولید شیر واحدهای دامداری خود را کاهش دهند که درهردوصورت دامدارمتضرر می شود.