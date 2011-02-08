اسرائیل با مبارک صلح کرده نه ملت مصر/ بحرین آماده پذیرش مبارک است

به گزارش خبرگزاری مهر، البرادعی که با مجله آلمانی اشپیگل گفتگو می کرد، گفت: من خطر جنگ داخلی را می بینیم. ما شاهد یک فروپاشی عمومی و خونریزی و حتی گاهی مواقع حملات مرگبار بودیم. اینها از سوی تحریک کنندگانی که بسیاری از آنها از سوی سازمان اطلاعاتی مصر و پلیس این کشور استخدام شده بودند و اسناد و مدارکی از مجرمان بدست آمده که این نکته را ثابت کرد.

البرادعی می گوید: مبارک باید برود نه یک زمانی، بلکه همین الان. بر این باوریم که آمریکایی ها نیز صبر و شکیبایی خود را از دست می دهند. برخی کشورهای عربی حاضر به پذیرش وی هستند من شنیدم که بحرین چنین آمادگی را اعلام کرد.

وی گفت: من چندین بار با وی به مناسبت های مختلف دیدار و درباره سیاست خارجی مصر با او صحبت کردم گفتگوها ابداً آسان نبود. هنوز بر این باورم که او بیماری دیکتاتوری دارد. هیچ کس در دایره قدرت جرات مخالفت و گفتن حقیقت را به او ندارد. من فکر می کنم که او خیلی تنها شده، اما تصور من این است که فرهنگ ترس در مصر از بین رفته. مردم می دانند که می توانند هر کاری بکنند و من به هموطنانم افتخار می کنم. درست چند ماه پیش با برادرم در مراسمی بودم من در چهره افراد دلمردگی و افسردگی را می دیدیم اما اکنون اعتماد به نفس و روح خوش بینی و یا اعتقاد به آینده خوب را در چشمان جوانها می بینم. مردمی که درست چند ماه پیش به لحاظ سیاسی به انجماد رسیده بودند اما اکنون مدلی برای تمامی مردم سرکوب شده جهان شده اند که این واقعاً شگفت انگیز است.

این رهبر اپوزیسیون در پاسخ به پرسشی در باره رهبری گروههای مخالف و اینکه آیا او رهبری آنها را بر عهده دارد یا خیر گفت: نه من از چنین شجاعتی برخودار نیستم این جنبشی گسترده است و نمی توانم بگویم که من رهبری آن را دارم . خوشحالم که یک مامور تغییر هستم و از نزدیک با تظاهرات کنندگان همکاری دارم . بویژه جوانان باید به خاطر کاری که کرده اند مورد ستایش قرار گیرند.

محمد البرادعی در باره دیدار نمایندگان مخالفان با عمر سلیمان گفت: بله این دیدار صورت گرفت اما من ترجیح می دهم با رئیس ارتش درباره تغییرات بدون خونریزی و قانون اساسی جدید صحبت کنم.

البرادعی در ادامه با اشاره به تاثیر گذاری گروهها و میزان این تاثیر گذاری به تاثیر این تغییرات در معادلات منطقه ای و بویژه با اسرائیل اشاره کرد و افزود: اسرائیلی ها با مبارک صلح کرده بودند اما با هیچ کدام از شهروندان مصری صلح نداشتند اسرائیلی ها باید بفهمند که یک کشور دموکراتیک در مصر در بلند مدت به نفع آنهاست و آنها باید به حق مشروع فلسطینی ها احترام بگذارند و به آنها حق داشتن کشوری مستقل را بدهند.

وی همچنین از رژیم اسرائیل خواست تا اوضاع در نوار غزه و برای مردم این منطقه را بهبود ببخشد و افزود: اسرائیل باید اوضاع فلسطیین را بهبود بخشد. داشتن کشوری مستقل و همچنین نگاه کردن به فلسطینی ها به عنوان یک شریک به نفع امنیت اسرائیل هم خواهد بود.