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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۵

روابط عمومی جشنواره:

صدای سینمای سالن رسانه‌ها مشکل ندارد

روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد از باکیفیت‌ترین سالن‌های نمایش فیلم در کشور به‌شمار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد برخلاف آنچه عنوان شده، سیستم پخش صدای سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد در بهترین وضعیت فنی قرار دارد و اگر پخش صدای فیلمی در روزهای گذشته در این سالن با مشکل روبرو شده، احتمالا به مشکل صدای خود آن فیلم مربوط بوده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی جشنواره، با تجهیز سیستم پخش صدای مرکز همایش‌های برج میلاد جدیدترین تجهیزات فنی برای پخش صدای دالبی، این سالن از سالن‌های مجهز کشور محسوب می‌شود و فیلمسازان محترم می‌توانند نسبت به پخش فیلم خود با بهترین کیفیت فنی اطمینان داشته باشند.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1248575

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