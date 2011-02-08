به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زین العابدین(ع) برگزار شد به تلاش دشمن برای از بین بردن نظام اسلامی در حوادث پس از انتخابات سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: دشمن فکر می کرد که در حوادث سال گذشته با ابزار و امکاناتی که در اختیارش است می تواند از طریق عملیات نرم، وضعیت کشور و جمهوری اسلامی را بهم بریزد.



وی ادامه داد: آنها انواع توطئه و دسیسه را به کار بردند و با مدلها مختلف به مقابله با نظام جمهوری اسلامی پرداختند و حتی ایادی خودشان را انتخاب کرده بودند.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به همراهی برخی افراد با دشمنان در حوادث سال گذشته، تاکید کرد: متاسفانه در این جریان یک عده به دشمن پهلو دادند و خیانت بارترین کاری که عده ای می توانند برای دشمن انجام دهند این است که یک دفعه جبهه ای برای دشمن باز کنند.



وی افزود: ستون پنجم یک نوع خیانت است اما بازکردن جبهه برای فعالیت دشمن خیلی خیانت بزرگتری است و هیچ کسی با هیچ بها و بهانه ای نمی توامند جبهه برای دشمن بازکردن را توجیه کند.



پورمحمدی ادامه داد: بعضی ها به خاطر خواسته ها و مطامعی که فکر می کنند حق با آنهاست حاضر شدند هستی خودشان و سرمایه همه را آتش بزنند.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور اقدام این گونه افراد را تعجب آور دانست و افزود: دشمنان فکر کردند عرصه برای نفوذ آنها باز است و با همه ابزارها و امکانات در اختیارشان به میدان آمده بودند.



وی تصریح کرد: امروز 18 هزار شبکه تلویزیونی در دنیا فعال هستند که توسط ماهواره ها در حال پخش است که از این تعداد 6 هزار شبکه در ایران قابلیت پخش دارد.



وی با اشاره به فعالیت بیش از 100 شبکه فارسی زبان اظهار داشت: علاوه بر این امکانات، از هزاران سایت خبری و میلیون‌ها سایت مختلف و هر آنچه که انسان می تواند تصور کند در مجموعه های دشمنان فراهم بود.



پورمحمدی خاطرنشان کرد: اینقدر هاضمه ملت تربیت شده امام قوی بود که این هیاهوها و همهمه ها و جنگ روانی را با یک دوره کوتاه مثل یک ماشین قربال و آسیاب قوی، همه اینها را در هاضمه اش ریخت و هضم کرد.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امام به ما یاد داد که چگونه زندگی کنیم و چطور فکر کنیم و آینده را نگاه کنیم و تعریف ما از دنیا چگونه باشد.



وی تاکید کرد: امام یک نکته اساسی به ما یادآوری که و آن این است که نگاه کنید دشمن شما در مورد شما چه تصویری دارد، اگر دیدید دشمن به شما خوشبین است نگران باشید و اگر دیدید دشمن از شما نارحت است بدانید که در مسیر اصلی خودتان راه می روید.



وی با بیان اینکه این جمله بنیانگذار انقلاب اسلامی برای ما ملاک است، یادآور شد: ملت ما به سرعت این فرمایشات امام را تجزیه و تحلیل کردند.



کسی حق ندارد ملاک شخصی خودش را بر قانون ترجیح دهد



پورمحمدی ادامه داد: امام در روز اول فرمود که ما ملاک می خواهیم و این جور نباشد که هر کسی هر جوری که دلش می‌خواهد عمل کند، پیامبر هم مشمول حکم الهی باید از قانون حق تبعیت کند.



وی تاکید کرد: همه ما باید ملاک حق داشته باشیم و کسی حق ندارد که بگوید من ملاک خاص خودم را دارم. ملاک ما اسلام است و از طریق قانون می توان در جامعه عمل کرد و شورای نگهبان هم با استفاده از فقهایی جلیل القدر نظارت می کند که آیا قانون طبق اسلام و قرآن و قانون اساسی است یا خیر.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اگر قانونی را تصویب کردند دیگر کسی حق ندارد آن را قبول نکند، خاطرنشان کرد: امام فرمود من هم حق ندارم خلاف قانون کار کنم، مقام معظم رهبری هم پارسال بعد از آشوبهای پس از انتخابات فرمودند من هم زیربار بدعتهای غیرقانونی نمی روم.



نگوئیم که چرا اختلاف نظر وجود دارد



وی تاکید کرد: اگر سلائق و نظرات متفاوت شد، نیائیم بگوئیم که چرا اختلاف نظر دارند چراکه وجود اختلاف نظر در یک جامعه بزرگ امری طبیعی است.



پورمحمدی بروز دعوا و تنازع را امری مذموم دانست و اظهار داشت: این اختلافات است که ما را رشد می دهد؛ اینکه در زمانی در دولت 5 وزیر به گونه ای فکر می کنند و 5 وزیر دیگر به شیوه دیگری فکر می کنند چه اشکالی دارد؟ یا در حوزه، بزرگان و مراجع ما یک نظر را ارائه می دهند و برخی بزرگان دیگر نظر دیگری مطرح می کنند و یا در مجلس شورای اسلامی نمایندگان نظرات مختلفی دارند که اشکالی ندارد.



وی گفت: نیائیم عده ای راه بیفتیم و بگوئیم که چرا فلانی چنین نظری داده است، این برخوردها در شان تربیت شدگان مکتب امام و اسلام نیست. امام ما را تربیت کرد تا راحت حرف بزنیم و اظهار نظر کنیم و مسائل کشور را به صورت جدی تعقیب کنیم و حتی اگر جایی که لازم باشد نقد کنیم، اما هدف نباید فراموش شود و دنیاطلبی و هوی پرستی بر ما غلبه نکند که سلیقه شخصی خودمان را به هر قیمتی که شده تحمل کنیم.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان جامعه ما جامعه بسته ای نیست، افزود: امام به ما یاد داد که جامعه بسته نداشته باشیم.



