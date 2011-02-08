استقبال آمریکا از نتایج همه پرسی سودان/ بشیر آزاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریستین ساینس مونیتور، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا دیروز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا در نظر دارد بزودی دولت جنوب سودان را به عنوان جدید ترین دولت جهان به رسمیت بشناسد.



رییس جمهور آمریکا به همین مناسبت با انتشار بیانیه ای گفت: من به نمایندگی از طرف مردم آمریکا به مردم جنوب سودان به خاطر همه پرسی الهام بخش و موفقیت آمیزی که در آن اکثریت قاطع رای دهندگان به استقلال رای دادند تبریک می گویم.

در بیانیه مذکور آمده است : از همین رو خرسندم اعلام کنم که ایالات متحده آمریکا قصد دارد در ماه ژوئیه سال 2011 دولت جنوب سودان را رسما به عنوان یک دولت مستقل و دارای حق حاکمیت به رسمیت بشناسد.

اوباما در بیانیه خود در مورد نتایج همه پرسی اخیر مردم جنوب سودان که با 98.83 درصد به استقلال این منطقه رای دادند آورده است : پس از چند دهه کشمکش و ستیز دیدن تصاویری از میلیون ها رای دهنده جنوب سودان که سرنوشت وآینده خود را رقم می زدند الهام بخش همه جهان و قدمی دیگر در راستای سفر دور و دراز آفریقا برای تحقق عدالت و دموکراسی بود.

از سوی دیگر "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا نیز با استقبال از نتایج این همه پرسی اعلام کرد که درها برای خروج سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم بازهستند.

به گفته برخی کارشناسان با خروج سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم، امکان رفع قرار بازداشت "عمر البشیر" رئیس جمهور این کشور از سوی دادگاه بین المللی لاهه نیز فراهم می شود.

در همین رابطه دیروز رئیس جمهوری سودان استقلال بخش جنوبی این کشور را به رسمیت شناخت و در حالی که نتیجه نهایی همه پرسی سودان به طور رسمی اعلام نشده "عمر البشیر" وجود همسایه ای جدید در بخش جنوبی را به رسمیت شناخت.